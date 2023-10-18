Тимма прокомментировал свою реакцию из-за непопадания в сборную

Во вторник в матче Лиги чемпионов ФИБА со стамбульской командой "Дарюшшафака" в Риге Янис Тимма обыграл клуб VEF Rīga, который он когда-то представлял, со счетом 84:75. Как признался баскетболист на пресс-конференции после матча, турецкая команда хорошо начала матч.

"Мы реализовали броски, играли быстро и у нас было преимущество под корзинами, не давая сопернику второго шанса. Временами мне не нравилась наша нестабильная игра. Мы не можем так легко отдавать лидерство, и это может дорого стоить в будущем", - сказал Тимма.

Именно два дальних броска Тиммы в начале игры позволили гостям укрепить преимущество. "Я думал, что хорошо вошел в игру и сделал все, чтобы команда сработала", - сказал Янис, набравший в турнире восемь очков.