Тимма прокомментировал свою реакцию из-за непопадания в сборную

Баскетболист Янис Тимма признался, что был переполнен эмоциями после того, как его не включили в состав сборной Латвии на финальном турнире чемпионата мира, и его публичное заявление подтверждает, что баскетболисту не плевать на сборную.
Во вторник в матче Лиги чемпионов ФИБА со стамбульской командой "Дарюшшафака" в Риге Янис Тимма обыграл клуб VEF Rīga, который он когда-то представлял, со счетом 84:75. Как признался баскетболист на пресс-конференции после матча, турецкая команда хорошо начала матч.
"Мы реализовали броски, играли быстро и у нас было преимущество под корзинами, не давая сопернику второго шанса. Временами мне не нравилась наша нестабильная игра. Мы не можем так легко отдавать лидерство, и это может дорого стоить в будущем", - сказал Тимма.
Именно два дальних броска Тиммы в начале игры позволили гостям укрепить преимущество. "Я думал, что хорошо вошел в игру и сделал все, чтобы команда сработала", - сказал Янис, набравший в турнире восемь очков.
В последние годы у него была нестабильная карьера в клубном баскетболе, поэтому он доволен выбором перейти в клуб "Дарюшшафака". "Все сложилось так, как должно быть, и так, как мне это нравится. Наконец-то я могу играть в баскетбол", - сказал Тимма, раскрыв, что были варианты играть в другом месте.
Летом Тимма претендовал на участие в сборной и на выход в финал чемпионата мира, но из-за травмы икроножной мышцы он участвовал лишь в финальных проверочных матчах на Тайване, и он был исключен из сборной перед поездкой в Джакарту. После этого баскетболист опубликовал в социальной сети Instagram заявление, что это было самое болезненное решение в его карьере в сборной.
"Все хорошо, это был просто эмоциональный пост. Это значит, что мне не плевать на сборную и Латвию. Это мои эмоции, я всегда таким был - говорю то, что думаю", - сказал Тимма.
Напомним, Янис Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и дебютировал в Пуэрто-Рико в составе "Гризес" из Умакао в марте, но после четырех игр, в которых он набрал в среднем девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После этого латвийский баскетболист отыграл часть лета в стритбольной лиге Big3 в составе американской команды Aliens.
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