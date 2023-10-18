Черный груздь: почему не стоит увлекаться этим грибом

Черный груздь - ядовит или нет? Является ли он канцерогенным? Можно есть эти грибы или нет? Такими вопросами задалась телезрительница программы 4.studija.

Миколог Инита Даниэле рассказала, что примерно 10 лет назад появились первые исследования, указывающие на наличие канцерогена некотарина в организме черных груздей. Это вещество может способствовать развитию раковых клеток. Однако другие ученые попытались опровергнуть эту гипотезу.

Эксперт подтверждает, что четкой ясности и определенности в отношении рассматриваемых грибов нет, и поэтому призывает людей ограничить их потребление: "Но мы придерживаемся более твердой точки зрения - если есть сомнения, если были случаи, которые показывают, что не стоит увлекаться, то не увлекайтесь".

Подробнее - в сюжете программы (на латышском языке):