Майрис Бриедис высказался по поводу потенциального боя Усика и Фьюри

Поединок, который объединит все четыре самых престижных чемпионских пояса в тяжелом весе, уже больше года является одним из самых обсуждаемых вопросов в боксе. Бой британца против Усика может состояться уже 23 декабря в Саудовской Аравии.

За последние 23 года ни одному боксеру-тяжеловесу не удалось объединить чемпионские пояса в тяжелом весе. До сих пор последним абсолютным чемпионом был британец Леннокс Льюис.

Мнения профессионалов об этом поединке расходятся, но в основном фаворитом считается Фьюри. Такого же мнения придерживается и Бриедис, который дал Усику самый тяжелый бой в тяжелом весе (90,7 килограмма).

"Думаю, первые шесть раундов будут равными. Затем Фьюри возьмет верх. Как он это сделал против Стива Каннингема, который впервые в карьере отправил Фьюри в нокдаун. Но затем Фьюри схватил Каннингема за шею и отправил его в нокдаун. Думаю, что подобная стратегия может быть использована против Усика", - предположил Бриедис изданию Boxing Scene.

Напомним, что Бриедис и Усик встретились на ринге в 2018 году в "Арена Рига". Украинский боксер Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса в первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов после которых судейским решением Александр Усик одержал победу - 114:114, 115:113, 115:113.