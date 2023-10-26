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Премьер-министр Эстонии: повреждение кабелей связи и Balticconnector связаны между собой

rus.postimees.ee
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Финский военный корабль охраняет газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.
Финский военный корабль охраняет газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. Фото: Foto: Marko Mumm/Helsingin Sanomat

Премьер-министр Кая Каллас заявила в четверг, 26 октября, после встречи в Брюсселе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что случаи повреждения газопровода Balticconnector, выхода из строя эстонско-финского кабеля связи и неисправности эстонско-шведского кабеля связи связаны между собой, пишет Rus.Postimees.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам Каллас, Эстония со всей серьезностью относится к повреждению подводной инфраструктуры в Балтийском море.

"У нас есть основания полагать, что инциденты с Balticconnector и подводными кабелями связи связаны между собой.

Мы продолжим расследование обстоятельств в тесном сотрудничестве с Финляндией и Швецией, а также другими союзниками и партнерами. Важно, чтобы мы тщательно изучили все выдвигаемые версии и не делали преждевременных выводов. На данном этапе ни одна из версий, касающихся эстонских кабелей связи, не может быть подтверждена или опровергнута", - сказала Каллас.

На встрече Каллас отметила хорошую работу эстонских, финских и шведских следователей и экспертов.

"Сотрудничество между тремя странами в расследовании этих происшествий и общении с союзниками и партнерами было эффективным, и важно, чтобы мы продолжали в том же духе", - сказала она.

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