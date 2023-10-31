5 причин, почему дешевый смартфон - лучший выбор

3. Более прочная конструкция

Стекло, которое все чаще используется в конструкции телефонов, делает смартфоны привлекательнее и дороже. Однако этот материал не долговечен: часто для трещины хватает всего одного падения. Кроме того, телефоны из стекла сложнее держать, поскольку они более скользкие.

Производители дешевых смартфонов в основном не используют стекло, отдавая предпочтение более прочному пластику. Телефон из пластика после падения будет выглядеть намного лучше, чем телефон из стекла.

4. Меньше риска перегрева

Дорогие смартфоны обычно имеют мощные процессоры - быстрые и идеально подходящие для игр. При длительном использовании без перерыва они могут сильно нагреться, и телефон становится сложнее держать в руках.

Соответственно, телефон с процессором средней мощности - лучший вариант, если вы любите долго играть в игры и можете смириться с удовлетворительным разрешением картинки. Кроме того, телефоны с более низкой производительностью реже перегреваются.

Следует отметить, что даже на рынке более дешевых смартфонов сейчас сложно найти устройство, который действительно можно охарактеризовать как медленный.

5. Различные способы разблокировки пальцем

Дорогие смартфоны часто оснащены только сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей. Поэтому, если вам нужен телефон, в котором он встроен сбоку или сзади, придется обратиться к "дешевому сегменту" рынка.

В более дешевых смартфонах считыватели отпечатков пальцев часто встроены в нескольких местах: под дисплеем, с обеих сторон телефона или сзади. Соответственно, если для разблокировки телефона вам кажется более удобным прикосновение к задней части устройства или сбоку, лучше выбрать более дешевый аппарат.