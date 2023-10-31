5 причин, почему дешевый смартфон - лучший выбор

При поиске нового смартфона всегда важна цена. Однако, если у вас достаточно денег, чтобы купить дорогой смартфон, возможно, стоит выбрать устройство дешевле. Технологический портал TechRadar собрал пять причин, почему это хорошая идея.
1. Можно инвестировать в другие вещи
Начнем с очевидного: дешевый телефон, разумеется, нанесет меньший ущерб вашему кошельку, в том числе оставит больше денег на более качественные аксессуары - мощный портативный аккумулятор, лучший чехол, более прочный и мощный кабель для зарядки и так далее.
Помните, что смартфоны работают по принципу убывающей отдачи: смартфон за 400 долларов не в два раза мощнее смартфона за 200 долларов. Смартфон за 1200 долларов также не будет работать в два раза лучше, чем устройство за 600 долларов, или в три раза лучше, чем телефон за 400 долларов.
2. Батарея проработает дольше
Смартфоны чаще всего не могут похвастаться длительным временем автономной работы. Такие факторы, как подключение к Интернету 5G, мощный процессор и экран с высоким разрешением, могут привести к быстрой разрядке даже емкой батареи.
Более дешевые смартфоны не сталкиваются с такими проблемами. Если в телефоне есть подключение к Интернету только уровня 4G и, к примеру, дисплей низкого или среднего разрешения, он прослужит гораздо дольше.
Кроме того, производители, продающие свои смартфоны дешевле, зачастую встраивают в них более емкие аккумуляторы.
3. Более прочная конструкция
Стекло, которое все чаще используется в конструкции телефонов, делает смартфоны привлекательнее и дороже. Однако этот материал не долговечен: часто для трещины хватает всего одного падения. Кроме того, телефоны из стекла сложнее держать, поскольку они более скользкие.
Производители дешевых смартфонов в основном не используют стекло, отдавая предпочтение более прочному пластику. Телефон из пластика после падения будет выглядеть намного лучше, чем телефон из стекла.
4. Меньше риска перегрева
Дорогие смартфоны обычно имеют мощные процессоры - быстрые и идеально подходящие для игр. При длительном использовании без перерыва они могут сильно нагреться, и телефон становится сложнее держать в руках.
Соответственно, телефон с процессором средней мощности - лучший вариант, если вы любите долго играть в игры и можете смириться с удовлетворительным разрешением картинки. Кроме того, телефоны с более низкой производительностью реже перегреваются.
Следует отметить, что даже на рынке более дешевых смартфонов сейчас сложно найти устройство, который действительно можно охарактеризовать как медленный.
5. Различные способы разблокировки пальцем
Дорогие смартфоны часто оснащены только сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей. Поэтому, если вам нужен телефон, в котором он встроен сбоку или сзади, придется обратиться к "дешевому сегменту" рынка.
В более дешевых смартфонах считыватели отпечатков пальцев часто встроены в нескольких местах: под дисплеем, с обеих сторон телефона или сзади. Соответственно, если для разблокировки телефона вам кажется более удобным прикосновение к задней части устройства или сбоку, лучше выбрать более дешевый аппарат.
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