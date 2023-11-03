Движ, бунт и молодость. Документальный фильм о рижанах HazyHead

В этом короткометражном фильме с легкостью можно увидеть отсылки к уже ставшей классикой документальной картине Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым?" (1986). Удалось ли автору спустя 37 лет ответить на этот вопрос?

В картине честно и откровенно показана жизнь пятерых молодых парней из Риги, которые решили вместе играть панк-музыку. За неполные 24 минуты автор проводит нас не только через современную молодежную субкультуру, передавая вайб латвийского андерграунда, но и через взаимоотношения музыкантов друг с другом, родными и сверстниками. Репетиции, концерты, поклонники, первый поход на радио, мечты, надежды и планы...