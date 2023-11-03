Артемий Белокрылец (Белый), Данила Бойков, Антон Ганин (Anthony), Роберт Ермак и Марк Санников - пять молодых парней, которые пытаются записать свой первый альбом. Они творят, мечтают и много спорят. Никто не знает, чем закончится эта история.
Внимание!
Движ, бунт и молодость. Документальный фильм о рижанах HazyHead
"HazyHead. Аккорды молодости" - это документальный фильм Юриса Лисова о латвийской панк-рок-группе HazyHead.
В этом короткометражном фильме с легкостью можно увидеть отсылки к уже ставшей классикой документальной картине Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым?" (1986). Удалось ли автору спустя 37 лет ответить на этот вопрос?
В картине честно и откровенно показана жизнь пятерых молодых парней из Риги, которые решили вместе играть панк-музыку. За неполные 24 минуты автор проводит нас не только через современную молодежную субкультуру, передавая вайб латвийского андерграунда, но и через взаимоотношения музыкантов друг с другом, родными и сверстниками. Репетиции, концерты, поклонники, первый поход на радио, мечты, надежды и планы...
Внимание! В видео звучит нецензурная лексика.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!