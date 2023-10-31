Трагическая смерть хоккеиста во время матча привела к новым мерам безопасности в экипировке

После трагического инцидента на прошлых выходных на чемпионате Великобритании по хоккею, когда нападающий "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька во время игры, Английская хоккейная ассоциация (EIHA) решила, что со следующего года защита шеи станет обязательной для игроков.
Уже сообщалось, что инцидент произошёл 28 октября. В один из моментов матча хоккеист "Шеффилда" настолько высоко поднял ногу, что коньком задел горло Адама Джонсона. У пострадавшего моментально пошла кровь, на помощь к нему бросились другие игроки и медики.
Джонсона срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. 29-летний хоккеист скончался от потери крови. После этой трагедии все матчи британской лиги перенесли.
EIHA заявляет, что "настоятельно рекомендует" использовать защиту шеи на всех хоккейных играх, а с 1 января 2024 года это станет обязательным условием.
До сих пор в Великобритании игрокам разрешалось выходить на поле без защиты шеи после достижения 18-летнего возраста.
Джонсон в 2018–2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за "Питтсбург", в котором играет российский форвард Евгений Малкин.
Большую часть карьеры хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге (AHL), где принял участие в 257 играх и набрал 137 (50+87) очков. Также он играл в Швеции и Германии. В Англии Джонсон выступал первый сезон.
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