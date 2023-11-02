Видео ⟩ "Тут всё в волосах!" Знаменитый блогер из Латвии разочаровалась в престижном отеле Таллинна

В комментариях под видео не стали молчать. "Это хорошо, что нет покрывал на кровати! Постельное белье стирается, а покрывала - нет!" - пишет один пользователь. "Учусь на гостиничный бизнес и скажу, что матрас не меняют, а переворачивают каждые полгода, так что тут неудивительно", - рассказывает еще один пользователь.

Но есть и те, кого волосы ни на матрасе, ни в ванне никак не смущают. "Вы с луны? "О, волос!", "Я просто не понимаю, они что - должны матрас постоянно чистить или менять? Это недешево стоить будет", - пишут другие в комментариях.

Limon.ee написал в отель Radisson Collection, чтобы узнать, уведомил ли их клиент о данном инциденте, как часто чистят матрасы в их отеле и проходит ли после уборки номеров проверка чистоты. На момент публикации статьи ответ от отеля получен не был.