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Видео ⟩ "Тут всё в волосах!" Знаменитый блогер из Латвии разочаровалась в престижном отеле Таллинна

Limon.ee
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Блогер из Латвии Айя Нагле. Скриншот из видео.
Блогер из Латвии Айя Нагле. Скриншот из видео. Фото: Postimees

Блогер из Латвии Айя Нагле часто снимает различные обзоры ресторанов, магазинов и других заведений. В этот раз Айя побывала в Таллинне, где решила провести проверку номера в престижном отеле Radisson Collection. О том, что из этого вышло, рассказывает эстонское издание Limon.ee.

Видеообзор Айя Нагле опубликовала в своем TikTok-аккаунте. Она рассказала, что ночь с завтраком в пятизвездочном отеле Radisson Collection на двоих обошлась ей в 148,50 евро.

Как только блогер вошла в номер, ее внимание привлек дизайн: "Очень стильный номер". Но больше всего Айю порадовало количество и размер подушек. "У нас по три подушки. Класс! Три подушечки разных размеров. Очень мягкие!" - радостно делится блогер.

Девушка также отметила наличие халатов и тапочек, безупречно чистое белое постельное белье, мягкое одеяло и подушки, однако когда дело дошло до наматрасника и матраса, блогера ждало сильное разочарование. "Тут пятна и волосы. Ребят, их реально много. И здесь такой большой... Тут все в волосах. Ясно, пять звезд..." - рассказала Айя, показав "находки" крупным планом.

Еще одним потрясением для блогера стала ванная комната, а точнее - ванна: "Посмотрите, какая красивая ванна. А знаете, что тут самое главное? Я в ней тоже вижу волос". "К сожалению, я не могу рекомендовать вам отель Radisson Collection в Таллинне", - обобщает в конце видео Айя.

@aija_nagle ♬ original sound - Aija Nagle 🇱🇻

В комментариях под видео не стали молчать. "Это хорошо, что нет покрывал на кровати! Постельное белье стирается, а покрывала - нет!" - пишет один пользователь. "Учусь на гостиничный бизнес и скажу, что матрас не меняют, а переворачивают каждые полгода, так что тут неудивительно", - рассказывает еще один пользователь.

Но есть и те, кого волосы ни на матрасе, ни в ванне никак не смущают. "Вы с луны? "О, волос!", "Я просто не понимаю, они что - должны матрас постоянно чистить или менять? Это недешево стоить будет", - пишут другие в комментариях.

Limon.ee написал в отель Radisson Collection, чтобы узнать, уведомил ли их клиент о данном инциденте, как часто чистят матрасы в их отеле и проходит ли после уборки номеров проверка чистоты. На момент публикации статьи ответ от отеля получен не был.

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