3 часа на самолете - и ты среди морей и бункеров в Балканах

Мы с женой не хотели отдыха в стиле тюленей, нам хотелось экзотики в пределах разумного. Албания оказалась идеальным вариантом: 3 часа в самолете - и мы среди морей и бункеров в Балканах.

Природа там великолепна, но из-за коммунистического режима, установившегося после Второй мировой войны, государство жило практически в изоляции и постоянно готовилось к потенциальной войне, так как "враги стремятся уничтожить оплот социализма в Албании", а не к принятию туристов.

С развалом СССР посыпался и этот режим, а в 2009 году страна вошла в НАТО и попросилась в ЕС. Туда ее пока не пускают - государству предстоит провести масштабные реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией, есть вопросы и к уровню демократии.

Однако это не все, чем Албания отличается от своих более развитых южноевропейских соседей - например, Италии, Греции и Черногории: хватает мусора на улицах, бездомных собак, попрошаек.