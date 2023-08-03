3 часа на самолете - и ты среди морей и бункеров в Балканах

Мы с Марко сидим в тени дерева за столиком на туристической улице. На солнце болят глаза от белого цвета. На улице +32 градуса - телефон показывает, что "по ощущениям как +37". Мой собеседник, парень 18 лет, вынимает из кармана большую шишку марихуаны, бумажки и, продолжая болтать, начинает скручивать косяк.
Мы с женой не хотели отдыха в стиле тюленей, нам хотелось экзотики в пределах разумного. Албания оказалась идеальным вариантом: 3 часа в самолете - и мы среди морей и бункеров в Балканах.
Природа там великолепна, но из-за коммунистического режима, установившегося после Второй мировой войны, государство жило практически в изоляции и постоянно готовилось к потенциальной войне, так как "враги стремятся уничтожить оплот социализма в Албании", а не к принятию туристов.
С развалом СССР посыпался и этот режим, а в 2009 году страна вошла в НАТО и попросилась в ЕС. Туда ее пока не пускают - государству предстоит провести масштабные реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией, есть вопросы и к уровню демократии.