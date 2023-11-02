Концерт "Адвент и Праздник песни в Домском соборе"

У латвийской публики появится возможность услышать уникальную музыкальную программу, подготовленную специально для исполнения в пространстве величественного Домского собора. В рождественской атмосфере средневекового храма прозвучат знакомые и любимые духовные и классические мелодии, а также знаменитые произведения из репертуара одного из самых известных и признанных в мире хоровых коллективов.

В праздничном концерте примут участие: выдающийся пианист Даумант Лиепиньш, оперный солист, тенор Артем Сафронов, а также обладательница проникновенного, бархатного сопрано оперная дива Инесса Галанте и лауреат конкурса "Таланты Инессы Галанте" Александр Комка с трио Quasi serioso.

"Мои первые гастроли и поездки за границу из Латвии были именно с хором "Латвия". Также в те годы мы часто выступали вместе на Праздниках песни. Я очень рада, что спустя долгое время вновь выйду на сцену с этим прославленным коллективом и состоится наше новое совместное премьерное выступление", - рассказала Инесса Галанте.