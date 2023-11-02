9 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится предрождественское музыкальное событие – концерт "Адвент и Праздник песни в Домском соборе" с участием легендарного Государственного академического хора "Латвия" под управлением дирижера Мариса Сирмайса.
У латвийской публики появится возможность услышать уникальную музыкальную программу, подготовленную специально для исполнения в пространстве величественного Домского собора. В рождественской атмосфере средневекового храма прозвучат знакомые и любимые духовные и классические мелодии, а также знаменитые произведения из репертуара одного из самых известных и признанных в мире хоровых коллективов.
В праздничном концерте примут участие: выдающийся пианист Даумант Лиепиньш, оперный солист, тенор Артем Сафронов, а также обладательница проникновенного, бархатного сопрано оперная дива Инесса Галанте и лауреат конкурса "Таланты Инессы Галанте" Александр Комка с трио Quasi serioso.
"Мои первые гастроли и поездки за границу из Латвии были именно с хором "Латвия". Также в те годы мы часто выступали вместе на Праздниках песни. Я очень рада, что спустя долгое время вновь выйду на сцену с этим прославленным коллективом и состоится наше новое совместное премьерное выступление", - рассказала Инесса Галанте.
Под сводами Домского собора прозвучат композиции Феликса Мендельсона, Йозефа Райнбергера, а также произведение выдающегося латвийского композитора Эмиля Дарзиня; один из ведущих латвийских пианистов Даумант Лиепиньш исполнит композицию Роберта Шумана; молодое трио Quasi serioso, в состав которого входят юный талантливый пианист Александр Комка, Алисе Кейта Дривиниеце (скрипка) и Эвелина Витенберга (виолончель), исполнит сочинение Астора Пьяцоллы "Зима" из цикла "Времена года". Также в программе концерта блистательный дуэт Инессы Галанте и Артема Сафронова и другие музыкальные сюрпризы. Это будет незабываемая встреча с магией хорового пения и высокого мастерства признанных во всем мире исполнителей, а также юных талантливых музыкантов, которым всегда очень важна поддержка публики.
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Хор "Латвия" - визитная карточка нашей страны, крупнейший профессиональный хор Балтии, который приглашают в свои программы выдающиеся дирижеры и оркестры мира. Хору рукоплещут в престижнейших концертных залах, таких как лейпцигский Гевандхаус, берлинский Концертхаус, Кернер-холл в Торонто, парижский Елисейский кантри-театр, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Гонконгский культурный центр и многих других. Коллектив сотрудничает с известными оркестрами: Королевским оркестром Консертгебау в Амстердаме, Немецким камерным филармоническим оркестром Бремена, Симфоническим оркестром Баварского радио, Израильским филармоническим оркестром, Камерным оркестром Густава Малера, Лондонской филармонией, Гонконгским филармоническим оркестром, Хельсинкским филармоническим оркестром и многими другими.
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