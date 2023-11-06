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Не партнерство, а "домохозяйство": оппозиционный политик предлагает ввести новый статус

rus.tvnet.lv/LETA
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Семья. Иллюстративное фото
Семья. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Депутат от оппозиционного Национального объединения Янис Грасбергс предлагает вместо партнерства ввести статус домохозяйства.

На прошлой неделе большинство депутатов Сейма концептуально поддержало пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства. Против выступили все оппозиционные партии, утверждая, что целью является создание замены институту брака.

Грасбергс внес ряд предложений, в том числе заменить слово "партнерство" на слово "домохозяйство" по всему тексту законопроекта, а также исключить, что партнерство могут создать только два лица, состоящие в близких отношениях.

По мнению депутата, если целью законопроекта является не создание замены институту брака, а защита различных групп общества, то право на создание совместного домохозяйства должно быть предоставлено и нескольким близким людям. Например, совместное домохозяйство, согласно предложению Грасбергса, может быть создано бабушкой и дедушкой, живущими с внуками, или братьями и сестрами, живущими вместе.

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