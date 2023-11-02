Сейм концептуально поддержал пакет законов о партнерских отношениях

В четверг, 2 ноября, большинство депутатов Сейма приняло решение концептуально поддержать продвигаемый министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере ("Новое Единство") пакет законопроектов, которые введут в Латвии новый правовой институт - партнерство.
Все восемь законопроектов получили статус срочных и будут рассмотрены в двух чтениях.
В окончательном чтении парламент может принять решение по ним 9 ноября.
Поправки к закону о регистре физических лиц предусматривают, что информация о создании и расторжении партнерства будет вноситься в регистр физических лиц. Поправки к закону о нотариате регулируют порядок заключения и расторжения партнерства в нотариальной форме. Также будут внесены поправки в законы о неплатежеспособности, о подоходном налоге с населения, о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих, о государственных пенсиях, о государственном социальном страховании и о правах пациентов, которые предусматривают социальные и экономические меры поддержки партнеров.
Как указывает Минюст, поправки разработаны в соответствии с постановлением Конституционного суда. Партнерство станет новым способом юридического закрепления отношений между двумя взрослыми людьми и предоставит им социальную и экономическую защиту. Изменения в законе также решат вопрос о возможности для однополых пар узаконить свои отношения.
Как заявила министр юстиции, КС постановил, что Конституция требует обеспечения правовой, экономической и социальной защиты двух людей, состоящих в близких личных отношениях, и институт партнерства облегчит повседневное совместное проживание партнеров и их отношения с государством.
Предусмотрено, что партнеры смогут принимать решения, касающиеся лечения друг друга, если кто-то из них не в состоянии позаботиться о себе или свободно выразить свою волю, получать социальные гарантии, например, начисленную, но не полученную партнером перед смертью пенсию, а также льготы по подоходному налогу за взаимные подарки и займы.
Планируется, что поправки к законам о введении института партнерства вступят в силу 1 июля 2024 года.
Как сообщалось ранее, на заседании юридической комиссии Сейма депутат Гундарс Даудзе (СЗК) поинтересовался, будут ли поправки распространяться, например, на двух женщин-пенсионерок, которые живут вместе в одной квартире, "чтобы сводить концы с концами" из-за ограниченных финансовых возможностей.
Даудзе заявил, что понимает, что эти две пенсионерки также смогут заключить такое партнерское соглашение для защиты своих интересов.
Парламентский секретарь Министерства юстиции подтвердила, что партнерство смогут заключить люди, состоящие в близких личных отношениях, подтвердившие свое желание заботиться друг о друге и проживающие в одном домохозяйстве.
Председатель комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") отметил, что зачастую вопрос партнерства слишком сексуализирован, и обратил внимание на то, что вступление в партнерство не обязательно должно быть связано с интимными отношениями.
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