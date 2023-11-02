Сейм концептуально поддержал пакет законов о партнерских отношениях

Предусмотрено, что партнеры смогут принимать решения, касающиеся лечения друг друга, если кто-то из них не в состоянии позаботиться о себе или свободно выразить свою волю, получать социальные гарантии, например, начисленную, но не полученную партнером перед смертью пенсию, а также льготы по подоходному налогу за взаимные подарки и займы.

Планируется, что поправки к законам о введении института партнерства вступят в силу 1 июля 2024 года.

Как сообщалось ранее, на заседании юридической комиссии Сейма депутат Гундарс Даудзе (СЗК) поинтересовался, будут ли поправки распространяться, например, на двух женщин-пенсионерок, которые живут вместе в одной квартире, "чтобы сводить концы с концами" из-за ограниченных финансовых возможностей.

Даудзе заявил, что понимает, что эти две пенсионерки также смогут заключить такое партнерское соглашение для защиты своих интересов.

Парламентский секретарь Министерства юстиции подтвердила, что партнерство смогут заключить люди, состоящие в близких личных отношениях, подтвердившие свое желание заботиться друг о друге и проживающие в одном домохозяйстве.

Председатель комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") отметил, что зачастую вопрос партнерства слишком сексуализирован, и обратил внимание на то, что вступление в партнерство не обязательно должно быть связано с интимными отношениями.