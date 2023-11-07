Видео ⟩ 37-летний мужчина поселился в Бикерниекском лесу

Журналисты обнаружили в лесу укрытие, которое было составлено из несколько старых зонтов. Рядом с обитателем можно увидеть бутылки с алкоголем и одежду. Мужчина заявил, что не знает женщину, которую зовут Наталья.

Мужчина сказал, что одежду ему принесли добрые люди. Он стал жить в лесу из-за вспышки Covid-19 в Риге. О мужчине в лесу был проинформирован департамент благосостояния Рижской думы. Разрешением ситуации занимаются сотрудники мобильной бригады Рижского приюта, которые позаботятся об этом человеке.

Представитель бригады утверждает, что люди селятся в лесах крайне редко. Большинство предпочитают разные садовые домики.

Видео: Сюжет программы 4. studija

Ранее RUS TVNET сообщал, что из-за накопившегося долга из квартиры в Риге выселили и переселили в лес некую женщину.

Наталья рассказала, что в 2019 году умерла ее мама: "Я осталась одна и получила пособия. В социальной помощи мне потом отказали, и я встретила мужчину. Я прожила с ним два года, а потом мне сказали, что за квартиру есть долг и мы выставляем вас на улицу".

В свои 49 лет на учете в социальной службе она никогда не состояла, на оплачиваемой работе тоже не работала. Счета за квартиру сама никогда не платила. Так и накопился долг за двухкомнатную квартиру - не менее 5000 евро.