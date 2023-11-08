Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?

Эти данные, впрочем, невозможно подтвердить с помощью независимых источников. Израиль неоднократно призывал гражданское население покинуть северную часть сектора Газа, ставшую основной зоной боевых действий против ХАМАС, но сотни тысяч людей по-прежнему остаются там. "В ходе уличных боев очень тяжело отличить террористов ХАМАС от мирных жителей", - признает Фрэнк Ледвидж.

Предупреждая о жертвах среди гражданского населения в результате израильского наступления, правительства западных стран учитывают и опасность региональной эскалации. "ХАМАС заинтересован в том, чтобы снять ужасающие фотографии и видеокадры погибших палестинцев и тем самым втянуть в этот конфликт Иран и его прокси", - заявил недавно в интервью DW Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler) из международной организации Counter Extremism Project.

Тем не менее лидер ливанского "Хезболлаха" Хасан Насралла, выступая 3 ноября впервые после нападения ХАМАС на израильтян, не стал призывать к войне против Израиля. Тем самым "опасность региональной эскалации значительно уменьшилась, по крайней мере в краткосрочной перспективе", полагает Фрэнк Ледвидж. Насралла сохраняет реализм и признает, что подавляющее большинство ливанцев хотят, чтобы конфликт не выходил за пределы сектора Газа, добавляет эксперт.

Что будет после уничтожения ХАМАС?

Предыдущее крупное наземное наступление Израиля в секторе Газа было в июле 2014 года. Оно продлилось десять дней после начала массированных авиаударов, а в общей сложности тот вооруженный конфликт продолжался почти два месяца. Однако тогда Израиль не ставил цели полностью уничтожить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант не рассчитывает на прекращение боев в ближайшее время. "Это может занять месяц, два или три, но, в конце концов, ХАМАС прекратит свое существование", - заверил Галант несколько дней назад.