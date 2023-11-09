Средства бывшего владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина в ЕС останутся замороженными. Суд Европейского Союза отклонил апелляцию миллиардера. Все доводы защиты были отклонены.
Суд отказался снять санкции с российского олигарха, который когда-то был связан с бизнесом Шкеле и Шлесерса
Суд отметил, что Совет ЕС предоставил "достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства" того, что Мазепин был "влиятельным бизнесменом, работающим в отрасли, которая обеспечивает российскому правительству значительный источник дохода".
Суд также согласился с тем, что миллиардер входил в "ближайшее окружение" президента России Владимира Путина, о чем свидетельствует его присутствие на встрече главы государства с представителями крупных компаний 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Следовательно, санкции, введенные в отношении Мазепина, увеличивают цену, которую Россия платит за свои действия в Украине", - указали в суде.
При этом суд не согласился с тезисом о том, что санкции способствуют обострению мирового продовольственного кризиса. Несмотря на то, что самому Мазепину запрещен въезд и транзит в ЕС, а также заморожены его активы на территории ЕС, ограничения не распространяются на две компании, с которыми он связан, а также на компанию по производству удобрений. Совет ЕС не может нести ответственность за решения тех предпринимателей, которые отказались сотрудничать с компаниями российского олигарха, заявил суд.
Решение можно обжаловать в течение двух месяцев.
Дмитрий Мазепин был внесен в санкционные списки Евросоюза 9 марта 2022 года. Вскоре после этого он ушел с поста гендиректора "Уралхима".
Компания является вторым по величине производителем аммиачной селитры в мире и первым в России.
Активы российского олигарха с Латвией
В 2022 году Дмитрий Мазепин был указан истинным бенефициаром SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) в Регистре предприятий Латвии.
Его латвийскими партнерами на тот момент было SIA Rīgas tirdzniecības osta (RTO), в котором работают члены семьи Айнара Шлесерса и Андриса Шкеле. В компании Ventamonjaks партнером Мазепина является зять Айвара Лембергса.
Видео: Сюжет программы De Facto
Ранее RUS TVNET писал, что международная группа из 80 журналистов, в состав которой входит и Re:Baltica, после вторжения России в Украину собирает сведения о новых активах попавших под санкции российских миллиардеров, чиновников и пропагандистов в Европе, США и других странах мира. В Латвии была найдена собственность семей Усманова, Токарева, Мазепинa.
В апреле 2022 года активы Дмитрия Мазепина в Италии были заморожены. Ограничения коснулись дома на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро. По данным итальянских властей, им владеет компания, связанная с Мазепиным. Также в порту острова была арестована 22-метровая яхта бизнесмена, стоимость которой составляла от 600 тысяч до миллиона евро. Однако Мазепину удалось в последнюю минуту вывезти ее из Италии.
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