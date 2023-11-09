Суд отказался снять санкции с российского олигарха, который когда-то был связан с бизнесом Шкеле и Шлесерса

Суд также согласился с тем, что миллиардер входил в "ближайшее окружение" президента России Владимира Путина, о чем свидетельствует его присутствие на встрече главы государства с представителями крупных компаний 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного российского вторжения в Украину.

При этом суд не согласился с тезисом о том, что санкции способствуют обострению мирового продовольственного кризиса. Несмотря на то, что самому Мазепину запрещен въезд и транзит в ЕС, а также заморожены его активы на территории ЕС, ограничения не распространяются на две компании, с которыми он связан, а также на компанию по производству удобрений. Совет ЕС не может нести ответственность за решения тех предпринимателей, которые отказались сотрудничать с компаниями российского олигарха, заявил суд.