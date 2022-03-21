Международная группа из 80 журналистов, в состав которой входит и Re:Baltica, после вторжения России в Украину собирает сведения о новых активах попавших под санкции российских миллиардеров, чиновников и пропагандистов в Европе, США и других странах мира. На данный момент мы обнаружили более 145 вилл, квартир, яхт, частных самолетов, которые оцениваются в как минимум 17 миллиардов долларов. В Латвии есть собственность семей Усманова, Токарева, Мазепинa, но ее частично не трогают, пока санкции не введены против членов семей людей из близкого окружения Путина.

Семья Алишера Усманова

Президент России Владимир Путин и его давний соратник, российский миллиардер Алишер Усманов в ноябре 2018 года. ФОТО: Reuters / Scanpix

У ворот усадебного комплекса в Юрмале, на ул. Капу, 51, окруженного массивным металлическим забором и живой изгородью, дремлют на солнце две собаки. Они - единственный признак жизни в большом дворе, где, помимо виллы, расположены дом для отдыха и будка охранника. На соседнем участке ремонт, у каждого второго участка – табличка "Продается" или "Сдается в аренду". До пляжа отсюда меньше 100 м по благоустроенной дорожке.

Эту недвижимость в феврале 2014 года, незадолго до аннексии Крыма Россией, за 3,9 млн евро купили у бывшего владельца Dzintars Ильи Герчикова жена одного из богатейших людей России, миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер-Усманова и ее сын Натан Винер.

По данным Земельной книги, в настоящее время недвижимость принадлежит пасынку Усманова. Он на основании этой покупки получил в Латвии "золотую визу", или вид на жительство (ВНЖ), действительный до 2025 года, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Re:Baltica. Латвия – не единственная страна ЕС, где могут найти убежище те, кто не хочет жить в путинской России. У Винера есть ВНЖ и в Германии, где Усманов владеет внушительной недвижимостью.

Вилла Усмановых в Юрмале – ворота и вид сбоку. Комплекс скрывает от чужих глаз живая изгородь. ФОТО: Санита Емберга

Примерно в 15 минутах езды расположен объект, принадлежащий сестре Усманова. Гульбахор Исмаилова купила квартиру в Юрмале за полмиллиона долларов США в мае 2014 года, уже после аннексии Крыма. В типичном здании для покупателей ВНЖ на просп. Дзинтару, 13/15 – таких однотипных домов много на этой улице. Дома в бело-коричнево-бежевой цветовой гамме, большие панорамные окна, на верандах и балконах шезлонги ждут лета, а зимой на заснеженных дорожках заднего двора нет даже следов.

На основании этого имущества Исмаилова и ее муж получили латвийские "золотые визы", но не обновляли их с 2016 года. Квартира в Юрмале до сих пор находится в ее собственности.

Дом, в котором одна из квартир на верхних этажах принадлежит сестре Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Из окон открывается вид на море. ФОТО: Санита Емберга

В пресс-службе Усманова заявили, что он никогда не получал активы от правительства России и не участвовал в приватизации, а покупал их на вторичном рынке или в результате успешных инвестиций. Он подарил деньги своей сестре Гульбахор как члену семьи, и вопрос о том, как их тратить, она решает самостоятельно. Со своим пасынком Натаном Винером Усманов не общается ни лично, ни по бизнесу, поэтому нет оснований подозревать, что недвижимость куплена на деньги Усманова.

Европейский союз (ЕС), включая Усманова в санкционный список, охарактеризовал его как одного из самых уважаемых Владимиром Путиным олигархов, который представлял бизнес-интересы президента России и обслуживал финансовые потоки.

Однако санкции щадят компании, в которых Усманов владеет менее чем половиной акций, и не распространяются на членов его семьи.

Следовательно, имуществу семьи в Латвии пока ничего не угрожает.

Яхта Алишера Усманова Dilbar, названная в честь его матери, считается одной из крупнейших в мире. Ее стоимость оценивается примерно в 600-735 миллионов долларов США. На яхте имеются две вертолетные площадки и огромный крытый бассейн. Годовые затраты на ее содержание составляют примерно 60 миллионов долларов. ФОТО: Reuters / Scanpix

Кто такие "35 Навального"?

Усманов – один из 35 названных российским оппозиционером Алексеем Навальным людей, которые помогают финансировать и поддерживать путинский режим, подавлять оппозицию, при этом богатея за счет россиян. Навальный давно просил Запад наложить на них санкции, но это происходит только сейчас, после вторжения России в Украину.

Мы подключили к расследованию "Списка Навального" и ближайших родственников этих людей, 170 человек, и начали искать их в регистрах разных стран для выявления активов в Европе, США и других странах.

Данная публикация является только первой частью – в базу добавляются все новые олигархи.

"Приближенные к Путину продолжают использовать свое привилегированное положение, чтобы расхищать российское государство, приумножая собственное богатство за счет населения и назначая членов своих семей на руководящие посты. Попавшие под санкции олигархи и влиятельные представители российской элиты использовали членов своей семьи, чтобы переписывать на них активы и скрывать свои огромные состояния", – заявило Министерство финансов США.

Семья Николая Токарева

Николай Токарев, близкий соратник Владимира Путина и руководитель крупнейшей российской нефтегазовой компании "Транснефть" ФОТО: Reuters / Scanpix

Николай Токарев – соратник Путина еще со времен КГБ. Оба работали в 1980-х в Дрезденском подразделении спецслужбы. В настоящее время возглавляет одну из важнейших государственных компаний "Транснефть", которая транспортирует 90% добытой в России нефти. "Транснефть" финансировала и так называемый дворец Путина в Геленджике, который лидер российской оппозиции Алексей Навальный назвал "самой большой взяткой в мировой истории".

Благодаря своему положению в близком кругу Путина семье Токарева удалось нажить внушительные активы как в России (США оценивают их собственность в Москве в 50 млн долларов США), так и в Европе (Хорватия и Латвия). Некоторые из них формально принадлежат дочери Токарева Майе Болотовой. После вторжения в Украину Токарев лично был включен в санкционные списки ЕС и США, а Канада распространила санкции также на его жену и дочь.

Дочь Токарева Майя Болотова с мужем Андреем уже после аннексии Крыма в феврале 2015 года почти за миллион евро купили квартиру площадью 185 квадратных метров в Юрмале, на проспекте Булдуру, 19, свидетельствуют данные Земельной книги.

Многоквартирный проект Legend в Юрмале имеет свой собственный пляж. Каждый из корпусов назван в честь одной из легендарных личностей западного мира – Уинстона Черчилля, Эрнеста Хемингуэя, Одри Хепберн, Марлен Дитрих – но данные показывают, что квартиры здесь покупают в основном выходцы из бывшего СССР. ФОТО: Санита Емберга

В настоящее время Майе Болотовой в Латвии формально ничего не принадлежит. Квартира в Булдури прошлым летом переписана на бывшего мужа Андрея, а принадлежавшая ранее обоим фирма Dzintaru 34 находится в процессе ликвидации. В основном состояние было приобретено в браке, в том числе благодаря договорам фирмы Болотова с "Транснефтью".

Болотова на просьбу о комментарии не ответила.

Семья Мазепиных

Фирма Dzintaru 34, частично принадлежащая Болотовым, когда-то владела в Латвии двумя объектами недвижимости – на просп. Дзинтару, 34 в Юрмале и в тихом центре Риги, на ул. Элизабетес, 3.

Здание на ул. Элизабетес, 3, принадлежавшее связанному с семьей Болотовых ООО Dzintaru 34 ФОТО: Санита Емберга

Одна из квартир в элитном доме принадлежит Никите Мазепину – сыну Дмитрия Мазепина, российского промышленного магната и владельца компании минеральных удобрений "Уралхим". Никита Мазепин – автогонщик, пилот команды Haas в "Формуле-1", но теперь из-за санкций исключен из команды. Команда отказалась и от спонсорства Дмитрия Мазепина.

Никита Мазепин и Дмитрий Мазепин (в маске) ФОТО: Reuters / Scanpix/TVNET kolāža

Просторную квартиру площадью 101 кв. м в тихом центре Риги Мазепин-младший купил в сентябре 2015 года за неполных 708 тыс. евро. Поскольку санкции ЕС распространяются и на отца, и на сына, запрет на продажу наложен и на эту квартиру, и на собственность частично принадлежавших Мазепину-старшему предприятий на терминале минеральных удобрений в Рижском порту (где его деловыми партнерами были латвийские олигархи Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс) и доли капитала в Ventamonjaks.

Мазепины на просьбу Re:Baltica о комментарии не откликнулись.

Петр Авен

Петр Авен ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Латвийским ответственным органам пришлось изрядно помучиться с замораживанием активов попавшего под санкции Петра Авена, имеющего двойное гражданство России и Латвии, поскольку ранее никогда не возникало ситуации, когда нужно замораживать не только банковские активы, но и недвижимость, доли капитала предприятий и вертолет. Спустя более чем две недели после введения санкций активы Авена были наконец заморожены.

Авен внесен в санкционный список ЕС как один из ближайших к Путину олигархов, с которыми он регулярно консультируется. Авен и второй совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман предпринимали различные усилия для снятия Западом антироссийских санкций.

В Латвии выявлено 18 объектов недвижимости, принадлежащих Авену, но речь пойдет в основном о двух.

Один из них – здание на ул. Валдемара, 19 в Риге, которое формально принадлежит его благотворительному фонду "Поколение" и где он собирался создать музей для своей коллекции фарфора и произведений искусства. Второй – примерно 60 гектаров в Лаздонской волости, где в Клауги находится только что построенное на месте советской базы отдыха имение Авена. Часть земли принадлежит самому Авену, часть – его компаниям, а часть арендована у Latvijas Valsts meži в Лаздонской и Праулиенской волостях (в целом 106 га леса).

Договоры аренды Latvijas Valsts meži расторгло через неделю после введения санкций. На предприятии подтвердили, что впервые столкнулись с такой ситуацией.

На прошлой неделе итальянская полиция арестовала виллу Авена на Сардинии, где ему принадлежала только треть стоимостью 4 млн евро. На его имущество в Лондоне также наложен арест.

Имение Петра Авена "Клауги" в Лаздонскаой волости. ФОТО: Iļja Ivanovs, avots: interiormagazine.lv

Михаил Фридман

Партнер Авена по "Альфа-групп" и LetterOne Михаил Фридман попал под санкции ЕС как высокопоставленный российский финансист, обеспечивающий деятельность окружения Путина.

Ему через кипрские и латвийские компании принадлежит перестроенное здание санатория в Юрмале, на ул. Эрглю, 2, которое преобразовано в 17-квартирный дом у самого моря. Прошлым летом здание еще рекламировалось на рынке недвижимости как самая дорогая новостройка в странах Балтии стоимостью от 15 000 евро за квадратный метр. Двухуровневую резиденцию площадью почти 600 квадратных метров там купил и сам Фридман (за 5,6 млн евро) – говорил, что для родителей. В настоящее время имущество арестовано и с ним ничего нельзя сделать, свидетельствуют данные Земельной книги.

В попавшей под санкции недвижимости могут жить ее владельцы, но ее нельзя сдавать в аренду. Однако из-за того, что банковские счета заморожены, а карты не работают, могут возникнуть трудности с оплатой повседневных расходов, если банковский регулятор не даст свое разрешение или установит слишком низкий лимит, пояснили Re:Baltica специалисты по санкциям.

Резиденция Sea Breeze в Юрмале. ФОТО: no mājaslapas varianti.lv

И Фридман, который был одним из немногих российских крупных бизнесменов, публично выступивших против войны, и Авен заявили, что будут оспаривать санкции ЕС, поскольку считают их неоправданными. Оба отрицают наличие каких-либо "финансовых или политических отношений с президентом Путиным или Кремлем".

Семья Ротенбергов

Российский миллиардер, партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг был одним из первых, кто получил "золотую визу" в Латвии после введения программы в 2010 году, вложив средства в субординированный капитал банка.

Когда братья Ротенберги после аннексии Крыма попали в санкционный список США, потому что с благословения Путина получили миллиардные контракты и с "Газпромом", и в связи с Олимпиадой в Сочи, они продали свой SMP bankа – одно из самых маленьких кредитных учреждений в Латвии. Сейчас он называется Industra bank. Среди претендентов на покупку были Шкеле и Шлесерс, но сделка не состоялась, сообщала тогда передача TV3 Nekā personīga.

Однако у одного из Ротенбергов в Латвии осталось другое имущество – вилла Safīri в Гаркалне. Согласно Земельной книге, она по-прежнему принадлежит ООО IMNI, где реальным бенефициаром является сын Бориса Ротенберга Роман. Однако, поскольку он находится в санкционном списке США, а не ЕС, латвийские власти не трогают это имущество. Правда, за виллу несколько раз не платили налог на недвижимость. Долг есть и сейчас, и самоуправление планирует взыскать его с собственника, подтвердили Re: Baltica в Гаркалнском волостном управлении.

Safīri в Гаркалне ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma “Nekā Personīga”.

Самолет Романа Абрамовича

Латвийским властям впервые пришлось "замораживать" и самолет. Вечером 27 февраля, через несколько дней после вторжения России на Украину, в Рижском аэропорту приземлился частный самолет российского миллиардера Романа Абрамовича Bombardier Global 6000. Он прибыл из аэропорта Внуково, пассажиров в нем не было, сообщили Re:Baltica в аэропорту. Самолет успел приземлиться до вступления в силу санкций ЕС, которые запретили связанным с Россией самолетам использовать воздушное пространство Евросоюза, пояснили в Администрации гражданской авиации (АГА). В день, когда ЕС включил Абрамовича в санкционный список, владельцы самолета обратились за разрешением на полет в Стамбул.

Роман Абрамович ФОТО: Reuters / Scanpix

АГА не дала разрешения, запросив информацию об истинном бенефициаре самолета (он зарегистрирован на люксембургскую компанию Global Jet Luxembourg). Еще в воскресенье вечером самолет Абрамовича стоял в аэропорту "Рига" рядом с вертолетом, которым пользовался Авен.

Справка Большинство людей из окружения Путина приобрели недвижимость в Латвии через программу ВНЖ, или "золотой визы". За десять лет программой ВНЖ в Латвии воспользовались 19 000 человек, заплатив 1,55 млрд евро. Большинство купили недвижимость. 86% покупателей были из России и других стран СНГ. Среди них самые разные люди, от независимых журналистов до сотрудников государственных компаний. Впервые Re:Baltica рассказала о них в масштабном исследовании в 2015 году, однако тогда некоторых приближенных к Путину здесь еще не было. Подробнее здесь.

Автор: Санита Емберга, Re:Baltica

В сборе данных принимала участие Инесе Лиепиня, Re:Baltica

Техническая поддержка: Мадара Эйхе и Айя Крутайне