Нелегальные мигранты, возможно, нашли новый путь проникновения в Европу

Он рассказал, что этот миграционный путь стал особенно актуален для граждан третьих стран после закрытия пунктов пограничного контроля на латвийско-российской границе.

Пуятс пояснил, что на российско-финские пункты пограничного контроля приезжает все больше граждан третьих стран, имеющих право на пребывание в России, но не имеющих права на пребывание В ЕС.

"Получается, что формируется новый маршрут, и по прибытии на место пересечения границы в Финляндии запрашивается убежище - а это злоупотребление процедурой прошения убежища. Похоже, что это может быть еще одним способом незаконного проникновения в Европу", - сказал начальник погранслужбы.

На вопрос, как с этим бороться, Пуятс ответил, что уже говорил с начальником погранохраны Финляндии о возможных решениях, и одним из них может стать закрытие пункта пересечения границы, как это уже сделала Латвия.

Также сообщается, что в среду, 8 ноября, Государственная пограничная охрана предотвратила 95 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

По гуманитарным соображениям пересечь границу было позволено четырем лицам.

Всего в этом году пограничники пресекли 13 310 попыток незаконного пересечения государственной границы, а 411 человек по гуманитарным соображениям были пропущены в Латвию.

За весь прошлый год было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек по гуманитарным соображениям были пропущены в Латвию.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенный правительством в августе 2021 года режим чрезвычайной ситуации.