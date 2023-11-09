Нелегальные мигранты, возможно, нашли новый путь проникновения в Европу

Граждане третьих стран в последнее время активно используют российско-финскую границу для нелегального проникновения в Евросоюз (ЕС), заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Государственной пограничной службы (VRS) генерал Гунтис Пуятс.
Он рассказал, что этот миграционный путь стал особенно актуален для граждан третьих стран после закрытия пунктов пограничного контроля на латвийско-российской границе.
Пуятс пояснил, что на российско-финские пункты пограничного контроля приезжает все больше граждан третьих стран, имеющих право на пребывание в России, но не имеющих права на пребывание В ЕС.
"Получается, что формируется новый маршрут, и по прибытии на место пересечения границы в Финляндии запрашивается убежище - а это злоупотребление процедурой прошения убежища. Похоже, что это может быть еще одним способом незаконного проникновения в Европу", - сказал начальник погранслужбы.
На вопрос, как с этим бороться, Пуятс ответил, что уже говорил с начальником погранохраны Финляндии о возможных решениях, и одним из них может стать закрытие пункта пересечения границы, как это уже сделала Латвия.
Также сообщается, что в среду, 8 ноября, Государственная пограничная охрана предотвратила 95 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
По гуманитарным соображениям пересечь границу было позволено четырем лицам.
Всего в этом году пограничники пресекли 13 310 попыток незаконного пересечения государственной границы, а 411 человек по гуманитарным соображениям были пропущены в Латвию.
За весь прошлый год было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек по гуманитарным соображениям были пропущены в Латвию.
В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенный правительством в августе 2021 года режим чрезвычайной ситуации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!