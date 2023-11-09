Глава Госпогранохраны: жители активно сообщают о подозрительных лицах на границе

Жители Латвии довольно активно сообщают о подозрительных лицах и действиях, наблюдаемых на границе, заявил в передаче "900 секунд" начальник Государственной пограничной охраны, генерал Гунтис Пуятс.
По его словам, пограничники получают "достаточно информации" от местных жителей, работников лесного хозяйства и охотников, из чего можно сделать вывод, что люди понимают и осознают важность проблемы нелегальной иммиграции.
По словам главы пограничной службы, при сотрудничестве с жителями задерживаются сотни нарушителей границы, а добросовестные граждане регулярно награждаются благодарственными письмами за сотрудничество.
Пуятс подчеркнул, что оказывать поддержку пограничникам - обязанность каждого жителя Латвии, а также вопрос его собственной безопасности.
Уже сообщалось, что Государственная пограничная охрана призывает жителей быть бдительными и информировать пограничников в случаях обнаружения на границе лиц или групп лиц, не характерных для этнической или национальной принадлежности населения Латвии.
В таких случаях жителей просят обратиться непосредственно в Госпогранохрану по круглосуточному информационному телефону 67 075 616.
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