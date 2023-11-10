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Латвийские хоккеисты снова обыграли сборную Франции

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Латвийские хоккеисты
Латвийские хоккеисты Фото: Guntis Lazdāns

В пятницу, 10 ноября, мужская сборная Латвии по хоккею  в проверочном матче обыграла сборную Франции со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), которая будет одним из наших соперников на чемпионате мира 2024 года.

Ренарс Крастенбергс забил за сборную Латвии два гола, а Мартиньш Дзиеркалс и Фрэнк Разгалс по одному голу. Дзиеркалс также сделал одну результативную передачу, а Кристап Зиле сделал две результативных передачи.

Перед игрой была договорённость, что независимо от результата, после 60 минут матча будет назначен овертайм и серия буллитов.

Первый проверочный матч команды сыграли в четверг, 9 ноября. Матч состоялся в ледовом холле "Даугава" в Риге и завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Филипс Бунцис, Патрик Озолс и Эдуард Тралмакс. У гостей единственную шайбу забросил Баптист Брюше.

В декабре сборная Латвии примет участие в Kaufland Cup в Словакии, где помимо хозяев и нашей команды сыграет также сборная Норвегии. В апреле сборная Латвии проведёт восемь проверочных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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