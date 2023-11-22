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Илзе Лиепа - дочь уроженца Латвии, которую Литва лишает гражданства

rus.tvnet.lv
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На прошлой неделе Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства балерины и актрисы Илзе Лиепы - дочери уроженца Латвии, премьера балета советского периода Мариса Лиепы.

Для многих удивительным стал сам факт, что у Илзе Лиепы есть литовское гражданство. RUS TVNET рассказывает, как семья Лиепы связана со странами Балтии и какую позицию заняли потомки человека, в память о котором в центре Риги установлен памятник.

Год назад Илзе Лиепа в шоу "Эмпатия Манучи" выразила поддержку российским властям. "У меня нет никаких сомнений в том, что говорит наш президент. Хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги. <...> Сейчас мы наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой", - говорила балерина.

В том интервью она также резко выразилась о странах Балтии. "Мне очень стыдно за них и очень грустно. <...> Это нам чрезвычайно повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей Родине", - поделилась мнением Илзе Лиепа.

В марте прошлого года Илзе Лиепа продолжала восхвалять Путина и в собственном Instagram: "Непростое решение, принятое этим человеком, спасает не только нас и наших детей от еще большего несчастья, а защищает и весь мир и, возможно, будущее планеты".

В том же месяце Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ. В его отношении были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе полномасштабного российского вторжения.

Неудивительно, что высказываниями 59-летней балерины заинтересовались в МВД Литвы.

"Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует BNS.

Балерина получила гражданство Литвы в 2000 году за то, что более десяти лет выступала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Интервью Илзе Лиепы в шоу "Эмпатия Манучи" - не первые комплиментарные высказывания в адрес российской власти. Так, например, в 2018 году она была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

18 марта 2022 года Илзе Лиепа в московских "Лужниках" приняла участие в прокремлевском мероприятии, которое было организовано в честь незаконной аннексии Крыма и в качестве поддержки развернутых в данный момент Россией военных действий в Украине.

Шесть дней спустя она была включена в "черный список" Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок.

Продолжает работать в России и брат Илзе Андрис Лиепа, которому в июне 1999 года Сейм Латвийской Республики за особые заслуги присвоил гражданство Латвии. В 2007 году Андрис Лиепа был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трех звезд.

Их отец - звезда советского балета Марис Лиепа - родился в Риге и жил на улице Сколас, 18, а его звездные дети Андрис и Илзе проводили там летние и зимние каникулы. В начале 2000-х Андрис и Илзе Лиепа активно продвигали идею создания в этом доме музея своего отца, но этим планам по разным причинам не суждено было осуществиться. Сегодня на доме, в котором вырос Марис Лиепа, нет даже мемориальной доски.

Марис Лиепа умер в 1989 году в Москве, где и был похоронен на Ваганьковском кладбище. На Большом кладбище в Риге рядом с могилами родителей Мариса Лиепы есть кенотаф с надписью "Марис Лиепа, который вдали".

10 лет назад, во время празднования 150-летия здания Латвийской национальной оперы, на берегу городского канала у мостика между Оперой и Латвийским университетом был открыт памятник Марису Лиепе.

Андрис и Илзе Лиепа остались недовольны тем, как авторы памятника воплотили образ выдающегося танцовщика.

Фото: Rus TVNET

"Лучше не говорите мне ничего про это убожество. Мы с Илзе категорически не приняли его, пытались остановить строительство и не приехали на открытие. Я вам больше скажу - я сейчас поэтому и не езжу в Ригу, потому что не хочу смотреть на этот памятник", - говорил Андрис Лиепа в интервью журналу "Открытый город" в декабре 2018 года.

В мае 2023 года президент России наградил Андриса Лиепу орденом Почета "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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