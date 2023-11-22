Илзе Лиепа - дочь уроженца Латвии, которую Литва лишает гражданства

Их отец - звезда советского балета Марис Лиепа - родился в Риге и жил на улице Сколас, 18, а его звездные дети Андрис и Илзе проводили там летние и зимние каникулы. В начале 2000-х Андрис и Илзе Лиепа активно продвигали идею создания в этом доме музея своего отца, но этим планам по разным причинам не суждено было осуществиться. Сегодня на доме, в котором вырос Марис Лиепа, нет даже мемориальной доски.

Марис Лиепа умер в 1989 году в Москве, где и был похоронен на Ваганьковском кладбище. На Большом кладбище в Риге рядом с могилами родителей Мариса Лиепы есть кенотаф с надписью "Марис Лиепа, который вдали".

10 лет назад, во время празднования 150-летия здания Латвийской национальной оперы, на берегу городского канала у мостика между Оперой и Латвийским университетом был открыт памятник Марису Лиепе.

Андрис и Илзе Лиепа остались недовольны тем, как авторы памятника воплотили образ выдающегося танцовщика.

Фото: Rus TVNET

"Лучше не говорите мне ничего про это убожество. Мы с Илзе категорически не приняли его, пытались остановить строительство и не приехали на открытие. Я вам больше скажу - я сейчас поэтому и не езжу в Ригу, потому что не хочу смотреть на этот памятник", - говорил Андрис Лиепа в интервью журналу "Открытый город" в декабре 2018 года.

В мае 2023 года президент России наградил Андриса Лиепу орденом Почета "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".