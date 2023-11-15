Задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве хоккеиста

Полиция не раскрывает имя и возраст подозреваемого мужчины, но известно, что в настоящее время он находится под стражей.

"После трагедии мы немедленно начали расследование, чтобы собрать воедино все события, которые привели к смерти Адама", - сказано в заявлении представителя полиции.

Ранее RUS TVNET сообщал, что хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька в матче Британской элитной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс".

Инцидент произошел 28 октября. В один из моментов матча хоккеист "Шеффилда" настолько высоко поднял ногу, что коньком задел горло Адама Джонсона. У пострадавшего моментально пошла кровь, на помощь к нему бросились другие игроки и медики.

Джонсона срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. 29-летний хоккеист скончался от потери крови. После этой трагедии все матчи Британской лиги перенесли.

Джонсон в 2018-2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за "Питтсбург", в котором играет российский форвард Евгений Малкин.

Большую часть карьеры хоккеист провел в Американской хоккейной лиге (AHL), где принял участие в 257 играх и набрал 137 (50+87) очков. Также он играл в Швеции и Германии. В Англии Джонсон выступал первый сезон.