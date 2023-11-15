Подросток, которая избила 12-летнюю девочку, приговорена к пробационному надзору

Земгальский районный суд приговорил к пробационному надзору несовершеннолетнюю хулиганку из Елгавы, которая в сентябре 2022 года избила девочку на три года младше, сообщает Latvijas Avize.
Несовершеннолетней предъявлено обвинение в хулиганских действиях, связанных с причинением телесных повреждений и повреждением чужого имущества. Суд решил признать ее виновной и приговорить к пробационному надзору сроком на три года.
Напомним, что избиение произошло 11 сентября прошлого года в Елгаве. Широкая общественность узнала об инциденте, потому что участники избиения все снимали на видео, а затем разместили видео в социальных сетях.
Пострадавшей девочке на тот момент было 12 лет, а ее обидчице - 15 лет.
По данным издания, нападавшая отличилась жестокостью - избивая свою жертву, она изо всех сил била ее ногами, целясь прямо в лицо маленькой девочке. Всего было нанесено 17 ударов.
Мать пострадавшей не смирилась с произошедшим и, несмотря на сложности, сумела добиться рассмотрения дела в суде, сообщала передача Degpunktā.
Дело могло бы так и не дойти до суда, если бы мать девочки не была столь настойчива. Борясь за справедливость в отношении своей дочери, женщина добилась перевода административного производства в уголовное.
"Молодые люди, которым может показаться, что они выйдут сухими из воды, пусть это станет для них поводом к размышлению о том, как все это началось и чем может закончиться", - призвала Лаура, мать жертвы.
Ни обвиняемая девушка, ни ее семья не извинились перед Лаурой и ее дочерью. Возможно, раскаяние и извинения не довели бы ситуацию до столь серьезного обвинения.
Земгальский районный суд признал девушку виновной в хулиганстве и приговорил ее к пробационному надзору сроком на три года.
Она также должна выплатить потерпевшей компенсацию за материальный ущерб. Потерпевшими в процессе признаны избитая девочка и ее мать.
"Пробационный надзор в качестве основного или дополнительного наказания представляет собой принудительное привлечение лица к мерам по коррекции социального поведения и социальной реабилитации, соответствующим его возрасту, психологическим особенностям и уровню развития. Если лицо без уважительных причин не соблюдает обязанности, предусмотренные законом, то суд заменяет неотбытое время наказания, засчитывая один день условного надзора за один день лишения свободы", - пишет издание.
Адвокат обвиняемой сообщила, что ее клиентка признает, что пинала и ударила потерпевшую, но отрицает, что повредила телефон. Обвиняемая приговором удовлетворена и не будет его обжаловать.
С другой стороны, потерпевшая сторона не вполне удовлетворена приговором, хотя это и обвинительный приговор, поэтому весьма вероятно, что он будет обжалован. Прокурор также запросила полный текст приговора, чтобы затем решить, стоит ли его обжаловать.
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