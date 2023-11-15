Подросток, которая избила 12-летнюю девочку, приговорена к пробационному надзору

Несовершеннолетней предъявлено обвинение в хулиганских действиях, связанных с причинением телесных повреждений и повреждением чужого имущества. Суд решил признать ее виновной и приговорить к пробационному надзору сроком на три года.

Напомним, что избиение произошло 11 сентября прошлого года в Елгаве. Широкая общественность узнала об инциденте, потому что участники избиения все снимали на видео, а затем разместили видео в социальных сетях.

Пострадавшей девочке на тот момент было 12 лет, а ее обидчице - 15 лет.

По данным издания, нападавшая отличилась жестокостью - избивая свою жертву, она изо всех сил била ее ногами, целясь прямо в лицо маленькой девочке. Всего было нанесено 17 ударов.

Мать пострадавшей не смирилась с произошедшим и, несмотря на сложности, сумела добиться рассмотрения дела в суде, сообщала передача Degpunktā.

Дело могло бы так и не дойти до суда, если бы мать девочки не была столь настойчива. Борясь за справедливость в отношении своей дочери, женщина добилась перевода административного производства в уголовное.