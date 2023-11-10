Видео ⟩ Избиение 12-летней девочки: мать добилась рассмотрения дела по уголовному праву

Дело могло бы так и не дойти до суда, если бы мать девочки не была столь настойчива. Борясь за справедливость в отношении своей дочери, женщина добилась перевода административного производства в уголовное.

Программа Degpunktā встретилась с Лаурой, матерью жертвы, незадолго до заседания суда. Женщине сложно контролировать свои эмоции. Прошло больше года с тех пор, как на ее дочь напала девочка на три года старше. В настоящее время пострадавшая сменил школу и продолжает реабилитацию.

"Молодые люди, которым может показаться, что они выйдут сухими из воды, пусть это станет для них поводом к размышлению о том, как все это началось и чем может закончиться", - призывает Лаура, мать жертвы.

Ни обвиняемая девушка, ни ее семья не извинились перед Лаурой и ее дочерью. Возможно, раскаяние и извинения не довели бы ситуацию до столь серьезного обвинения.