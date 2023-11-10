Видео ⟩ Избиение 12-летней девочки: мать добилась рассмотрения дела по уголовному праву

В прошлом году в Елгаве напали на 12-летнюю девочку. Подросток подверглась физическому воздействию со стороны 15-летней девушки, которая несколько раз ударила девочку ногой по голове. Мать пострадавшей девочки не смирилась с произошедшим и, несмотря на трудности, сумела добиться рассмотрения дела в суде, сообщает передача Degpunktā.
Дело могло бы так и не дойти до суда, если бы мать девочки не была столь настойчива. Борясь за справедливость в отношении своей дочери, женщина добилась перевода административного производства в уголовное.
Программа Degpunktā встретилась с Лаурой, матерью жертвы, незадолго до заседания суда. Женщине сложно контролировать свои эмоции. Прошло больше года с тех пор, как на ее дочь напала девочка на три года старше. В настоящее время пострадавшая сменил школу и продолжает реабилитацию.
"Молодые люди, которым может показаться, что они выйдут сухими из воды, пусть это станет для них поводом к размышлению о том, как все это началось и чем может закончиться", - призывает Лаура, мать жертвы.
Ни обвиняемая девушка, ни ее семья не извинились перед Лаурой и ее дочерью. Возможно, раскаяние и извинения не довели бы ситуацию до столь серьезного обвинения.
"Подсудимая обвиняется по статье 230 (2) Уголовного закона а хулиганскую деятельность, связанную с причинением телесных повреждений потерпевшему и повреждением имущества. Эта статья Уголовного закона является серьезной", - отметила прокурор.
Шестичасовое судебное заседание завершилось вынесением приговора, частично удовлетворившего потерпевших. Но учитывая, что не все претензии удовлетворены, скорее всего, оно будет обжаловано после получения полного приговора.
Напомним, что 11 сентября 2022 года, 15-летняя девушка ногами сильно избила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы ей не выбили зубы.
Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.
Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!