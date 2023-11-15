Книги по половому воспитанию детей, которые в последнее время вызывают споры в обществе, могут быть оценены как порнографические материалы, считает Юрмальский сиротский суд.
Юрмальский сиротский суд: книги о половом воспитании, вызвавшие споры, могут быть оценены как порнографические
Как сообщили агентству LETA в самоуправлении, председатель Юрмальского сиротского суда обратился к муниципальным библиотекам и учебным заведениям с просьбой ограничить доступ к четырем спорным детским книгам, а также с просьбой убрать эти книги из школьных библиотек. Среди них есть широко обсуждаемая книга Tur lejā и книга Kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus, сообщил портал Lsm.lv.
Уна Андерсоне, председатель Юрмальского сиротского суда, сообщила, что Юрмальский сиротский суд, являясь главным органом муниципалитета по защите прав детей, который ежедневно работает и сталкивается с последствиями сексуализированного поведения детей, в своем письме просит библиотеки ограничить доступ детей и несовершеннолетних к указанной в письме литературе, включая книгу Tur lejā ("Там внизу"), и обеспечить недоступность этих книг для учащихся в библиотеках учебных заведений.
По мнению Сиротского суда, указанные книги следует рассматривать как порнографические материалы,
не имеющие образовательной, научной или художественной ценности для общества, информирующие детей в ненадлежащем возрасте и в ненадлежащей форме о различных формах пола и сексуальности, а также об изменении пола как о чем-то естественном, что представляет угрозу для психического и сексуального развития детей.
В соответствии с Законом об ограничении порнографии порнографическим материалом признается печатное произведение, не имеющее воспитательного или информационного, научного или художественного значения для общества, в котором непосредственно подробно и откровенно натуралистично изображены полностью или частично половые органы, изображен или описан половой акт или удовлетворение полового влечения неестественным способом, удовлетворение полового влечения путем мастурбации или иных сексуальных действий, включая имитацию таких действий.
Закон запрещает предоставлять ребенку доступ к материалам порнографического содержания. Как в международных, так и в национальных нормативных актах указано, что интересы детей являются приоритетом, говорят в Сиротском суде.
Андерсоне отмечает, что тема получила очень широкий резонанс и в обществе имеется множество различных вопросов без ответов относительно упомянутой книги. Например, почему не учитывается известное педагогическое обоснование, согласно которому дети познают мир постепенно, в соответствии с их возрастом, развитием и способностью усваивать информацию в данный момент.
Заведующая Юрмальской центральной библиотекой Мара Екабсоне сообщила, что закупка книг в Юрмальской центральной библиотеке осуществляется централизованно. Этим занимается отдел фондов и обработки Центральной библиотеки, руководствуясь коллекционной политикой библиотеки, а также пожеланиями и предложениями библиотек. Книги, о которых идет речь, были приобретены в рамках обычной процедуры новых поступлений вместе с другими недавно поступившими книгами.
Юрмальская центральная библиотека не планирует исключать из фонда и каталога книги, о которых говорил Юрмальский сиротский суд. В настоящее время, следуя рекомендации Юрмальского сиротского суда, библиотеки ограничат доступ к этим изданиям - они не будут выставляться на полках новых поступлений и не будут рекламироваться.
Будет рассматриваться возможность размещения книг Tur lejā и Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus не в разделе детской литературы, а в разделе литературы для взрослых, например, в разделе педагогики или литературы о здоровье.
С другой стороны, книги Ceļvedis zēniem gandrīz par visu и Ceļvedis meitenēm gandrīz par visu будут размещены в разделе молодежной литературы, адресованной детям от 13 лет.
В своей работе Центральная библиотека Юрмалы следует рекомендациям Министерства культуры и Латвийской национальной библиотеки, поэтому она направила запрос в эти учреждения для получения их мнения.
Центральная библиотека Юрмалы обещает действовать в соответствии с инструкциями этих учреждений.
Ранее сообщалось, что 146 организаций присоединились к заявлению ассоциации Vecāku Alliance, направленному в Государственную полицию и прокуратуру, с требованием провести оценку соответствия книги Tur lejā латвийскому законодательству.
Государственная полиция начала ведомственную проверку после нескольких поступивших заявлений в связи с детской книгой Tur lejā с целью выяснить, не нарушает ли содержание книги положение закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии, подтвердила агентству LETA представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.
Министр культуры Агнесе Логина заявила агентству LETA, что в компетенцию Министерства культуры не входит принятие решения по обращению председателя Юрмальского сиротского суда об ограничении доступа несовершеннолетних к четырем книгам.
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