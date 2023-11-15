Юрмальский сиротский суд: книги о половом воспитании, вызвавшие споры, могут быть оценены как порнографические

В соответствии с Законом об ограничении порнографии порнографическим материалом признается печатное произведение, не имеющее воспитательного или информационного, научного или художественного значения для общества, в котором непосредственно подробно и откровенно натуралистично изображены полностью или частично половые органы, изображен или описан половой акт или удовлетворение полового влечения неестественным способом, удовлетворение полового влечения путем мастурбации или иных сексуальных действий, включая имитацию таких действий.

Закон запрещает предоставлять ребенку доступ к материалам порнографического содержания. Как в международных, так и в национальных нормативных актах указано, что интересы детей являются приоритетом, говорят в Сиротском суде.

Андерсоне отмечает, что тема получила очень широкий резонанс и в обществе имеется множество различных вопросов без ответов относительно упомянутой книги. Например, почему не учитывается известное педагогическое обоснование, согласно которому дети познают мир постепенно, в соответствии с их возрастом, развитием и способностью усваивать информацию в данный момент.

Заведующая Юрмальской центральной библиотекой Мара Екабсоне сообщила, что закупка книг в Юрмальской центральной библиотеке осуществляется централизованно. Этим занимается отдел фондов и обработки Центральной библиотеки, руководствуясь коллекционной политикой библиотеки, а также пожеланиями и предложениями библиотек. Книги, о которых идет речь, были приобретены в рамках обычной процедуры новых поступлений вместе с другими недавно поступившими книгами.