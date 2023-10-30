Полиция проверит детскую книгу "Там внизу" на предмет защиты прав детей

Государственная полиция начала ведомственную проверку после нескольких поступивших заявлений в связи с детской книгой "Там внизу" с целью выяснить, не нарушает ли содержание книги положения закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии, подтвердила агентству LETA представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.
Широкие дискуссии вызвала вышедшая в издательстве Pētergailis книга "Там внизу" (Tur lejā). В аннотации к книге на сайте говорится: "Важно понимать, что дети смотрят на половые органы иначе, чем взрослые". По мнению издателя книги, для детей тело является инструментом, с помощью которого можно узнавать мир и самого себя.
"Помимо правильной терминологии, для нас в этой книге важно поощрять детей проявлять творчество и без стыда, игриво и самостоятельно, с удовольствием познавать свое тело", - указано в аннотации к книге.
В Госполицию также обратилась выполнившая перевод книги Сигне Вишка в связи с полученными угрозами и проявлениями ненависти.
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