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Полиция проверит детскую книгу "Там внизу" на предмет защиты прав детей

rus.tvnet.lv/LETA
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Страница книги "Там, внизу"
Страница книги "Там, внизу" Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственная полиция начала ведомственную проверку после нескольких поступивших заявлений в связи с детской книгой "Там внизу" с целью выяснить, не нарушает ли содержание книги положения закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии, подтвердила агентству LETA представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.

Широкие дискуссии вызвала вышедшая в издательстве Pētergailis книга "Там внизу" (Tur lejā). В аннотации к книге на сайте говорится: "Важно понимать, что дети смотрят на половые органы иначе, чем взрослые". По мнению издателя книги, для детей тело является инструментом, с помощью которого можно узнавать мир и самого себя.

"Помимо правильной терминологии, для нас в этой книге важно поощрять детей проявлять творчество и без стыда, игриво и самостоятельно, с удовольствием познавать свое тело", - указано в аннотации к книге.

В Госполицию также обратилась выполнившая перевод книги Сигне Вишка в связи с полученными угрозами и проявлениями ненависти.

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