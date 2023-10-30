Полиция проверит детскую книгу "Там внизу" на предмет защиты прав детей

Широкие дискуссии вызвала вышедшая в издательстве Pētergailis книга "Там внизу" (Tur lejā). В аннотации к книге на сайте говорится: "Важно понимать, что дети смотрят на половые органы иначе, чем взрослые". По мнению издателя книги, для детей тело является инструментом, с помощью которого можно узнавать мир и самого себя.

"Помимо правильной терминологии, для нас в этой книге важно поощрять детей проявлять творчество и без стыда, игриво и самостоятельно, с удовольствием познавать свое тело", - указано в аннотации к книге.

В Госполицию также обратилась выполнившая перевод книги Сигне Вишка в связи с полученными угрозами и проявлениями ненависти.