Фото ⟩ Порзиньгис получил травму в Бостоне

Сообщается, что у Порзиньгиса вывихнуто правое колено и он может пропустить следующую игру против команды "Филадельфия Севенти Сиксерс".

#NEBHInjuryReport for tomorrow vs. Philadelphia:



Kristaps Porzingis (right knee contusion) - QUESTIONABLE

Neemias Queta (right foot injury management) - QUESTIONABLE — Boston Celtics (@celtics) November 14, 2023

Отметим, "Селтикс" и "Севенти Сиксерс" являются лидерами Восточной конференции, имеющими по восемь побед в десяти матчах и занимающими первое и второе места.

Кристап Порзиньгис сыграл во всех десяти матчах этого сезона и набирал в среднем 19,7 очка, 6,2 подбора, 1,9 передачи и 1,3 блок-шота.

Накануне спортсмен поделился в Instagram трогательными фотографиями с братом Мартиньшем и мамой Ингридой.

"Мама навестила в Бостоне", - написал он.

Фото: instagram/kporzee

Фото: instagram/kporzee

При этом в социальных сетях подруги Порзиньгиса Лауры Визлы указано, что она находится в Риге.

Ранее сообщалось, что их отношениям, вероятно, пришел конец - из их соцсетей исчезли совместные фотографии.

Слухи о возможном кризисе в отношениях появились после того, как в сентябре этого года Порзиньгис отправился в Бостон один. Тем временем Визла делится в своих социальных сетях кадрами из Латвии.

Напомним, Кристап и Лаура были вместе с августа 2020 года. Лишь весной 2021 года Порзиньгис впервые опубликовал их совместную фотографию в социальных сетях.