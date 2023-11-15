Фото ⟩ Порзиньгис получил травму в Бостоне

Стало известно, что латвийский баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игрок бостонского "Селтикс" Кристап Порзиньгис получил травму и может пропустить следующий матч.
Сообщается, что у Порзиньгиса вывихнуто правое колено и он может пропустить следующую игру против команды "Филадельфия Севенти Сиксерс".
#NEBHInjuryReport for tomorrow vs. Philadelphia:— Boston Celtics (@celtics) November 14, 2023
Kristaps Porzingis (right knee contusion) - QUESTIONABLE
Neemias Queta (right foot injury management) - QUESTIONABLE
Отметим, "Селтикс" и "Севенти Сиксерс" являются лидерами Восточной конференции, имеющими по восемь побед в десяти матчах и занимающими первое и второе места.
Кристап Порзиньгис сыграл во всех десяти матчах этого сезона и набирал в среднем 19,7 очка, 6,2 подбора, 1,9 передачи и 1,3 блок-шота.
Накануне спортсмен поделился в Instagram трогательными фотографиями с братом Мартиньшем и мамой Ингридой.
"Мама навестила в Бостоне", - написал он.
При этом в социальных сетях подруги Порзиньгиса Лауры Визлы указано, что она находится в Риге.
Ранее сообщалось, что их отношениям, вероятно, пришел конец - из их соцсетей исчезли совместные фотографии.
Слухи о возможном кризисе в отношениях появились после того, как в сентябре этого года Порзиньгис отправился в Бостон один. Тем временем Визла делится в своих социальных сетях кадрами из Латвии.
Напомним, Кристап и Лаура были вместе с августа 2020 года. Лишь весной 2021 года Порзиньгис впервые опубликовал их совместную фотографию в социальных сетях.
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