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На набережной 11 Ноября до вечера субботы будет запрещена остановка и стоянка автомобилей

rus.tvnet.lv/LETA
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Набережная 11 ноября.
Набережная 11 ноября. Фото: Una Kupruka/LETA

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в Риге на набережной 11 ноября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

С 20 часов сегодняшнего дня до 23 часов субботы, 18 ноября, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на обеих сторонах набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на улице, параллельной набережной 11 ноября.

Напомним, что в рамках дня Независимости, в Риге, как и по всей Латвии, запланирован ряд мероприятий.

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