На набережной 11 Ноября до вечера субботы будет запрещена остановка и стоянка автомобилей

С 20 часов сегодняшнего дня до 23 часов субботы, 18 ноября, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на обеих сторонах набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на улице, параллельной набережной 11 ноября.