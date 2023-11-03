Обширная программа: в Риге будет праздноваться месяц государственных праздников

После торжественного мероприятия жителей приглашают отправиться на Эспланаду, где в интерактивной видеоинсталляции можно будет создать свою уникальную праздничную сакту, стилизованную из узоров народных костюмов регионов Латвии. На Эспланаде праздничное настроение создаст DJ Japānis.

Праздничным вечером вдоль городского канала на участке от Латвийской Национальной оперы до площади Бривибас и возле Бастионной горки жителей Риги порадуют объекты живого огня "Река света". А в парке "Аркадия" разместят "Сад света", который будет включать огненные и световые инсталляции в праздничное настроение.

Другие мероприятия в Риге

Начиная с 6 ноября и вплоть до 19 ноября в рамках патриотического месяца в столице пройдут различные мероприятия, посвященные государственным праздникам, посетить которые приглашаются все желающие. 6 ноября у Латвийского военного музея пройдет зажжение костра памяти борцов за свободу и выставка военной техники. С 7 по 19 ноября пройдет Неделя патриотизма в музее "Рижский центр югендстиля", а также с 11 ноября на фасаде Рижского центра культуры и народного творчества "Маленькая гильдия" будет представлена цифровая выставка "Дети рисуют Латвию", на которой будут размещены детские и юношеские работы рижских школ и художественных студий, на которых они изображают Ригу и Латвию. Кроме того, в аккаунтах "Малой гильдии" в Facebook и Youtube с 11 по 19 ноября можно будет посмотреть документальный фильм Apcirkņi.

В Рижском музее фарфора 11 и 18 ноября все желающие могут принять участие в тематической мастерской по декорированию фарфора "Мы". Занятия проведут музейные педагоги Астра Капране и Вита Лукстиня.

С организованными Рижским самоуправлением мероприятиями, посвященными Дню Лачплесиса и годовщине провозглашения Латвии, больше можно ознакомиться на портале svetki.riga.lv, а также следить на страницах социальных сетей Rīga и Rīgā notiek.