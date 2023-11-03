Обширная программа: в Риге будет праздноваться месяц государственных праздников

Широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.
Мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса
11 ноября на ежегодном мероприятии дня Лачплесиса "Дух борцов за свободу через все времена" в 16:00 состоится традиционное зажигание памятных свечей на Рижском Братском кладбище, за которым последует факельное шествие до памятника Свободы и набережной 11 ноября, а также запуск огненного плота по Даугаве. На другой стороне Даугавы - перекрестке улицы Слокас и проспекта Курземес - пройдет панихида по погибшим в боях за свободу Латвии.
А на улице Бариню возле парка Победы состоится мероприятие, посвященное Дню Лачплесиса "Рижская вахта. Названию парка Победы - 100 лет". На грандиозном концерте зрителей порадуют объединение современной народной музыки RaxtuRaxti, хип-хип-артист Финькис, а также группа Skyforger. Посетители мероприятия смогут греться у костров, будут доступны горячие напитки. Мероприятие проведет актер Андрис Булис.
В этот день в столице также пройдет несколько концертов, выставка военной техники, лекции, выставки и экскурсия в Национальном историческом музее Латвии.
Мероприятия, посвященные Дню независимости Латвийской Республики
Праздничный день 18 ноября, как обычно, начнется с праздничного богослужения в Домском соборе и торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. В течение дня рижане и гости столицы смогут получить праздничное ощущение на различных концертах и мероприятиях. на набережной 11 ноября, как всегда, пройдет военный парад подразделений Национальных вооруженных сил, МВД и иностранных подразделений, а вечером каждого ждут на площади Бривибас, где состоится торжественное мероприятие, посвященное 105-летию провозглашения Латвийской Республики. На нем каждого порадует праздничный концерт "Народные голоса в песнях". После концерта речь произнесет президент Латвии Эдгар Ринкевич, за чем последует мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы, которое в ходе вечера будет повторяться неоднократно.
После торжественного мероприятия жителей приглашают отправиться на Эспланаду, где в интерактивной видеоинсталляции можно будет создать свою уникальную праздничную сакту, стилизованную из узоров народных костюмов регионов Латвии. На Эспланаде праздничное настроение создаст DJ Japānis.
Праздничным вечером вдоль городского канала на участке от Латвийской Национальной оперы до площади Бривибас и возле Бастионной горки жителей Риги порадуют объекты живого огня "Река света". А в парке "Аркадия" разместят "Сад света", который будет включать огненные и световые инсталляции в праздничное настроение.
Другие мероприятия в Риге
Начиная с 6 ноября и вплоть до 19 ноября в рамках патриотического месяца в столице пройдут различные мероприятия, посвященные государственным праздникам, посетить которые приглашаются все желающие. 6 ноября у Латвийского военного музея пройдет зажжение костра памяти борцов за свободу и выставка военной техники. С 7 по 19 ноября пройдет Неделя патриотизма в музее "Рижский центр югендстиля", а также с 11 ноября на фасаде Рижского центра культуры и народного творчества "Маленькая гильдия" будет представлена цифровая выставка "Дети рисуют Латвию", на которой будут размещены детские и юношеские работы рижских школ и художественных студий, на которых они изображают Ригу и Латвию. Кроме того, в аккаунтах "Малой гильдии" в Facebook и Youtube с 11 по 19 ноября можно будет посмотреть документальный фильм Apcirkņi.
В Рижском музее фарфора 11 и 18 ноября все желающие могут принять участие в тематической мастерской по декорированию фарфора "Мы". Занятия проведут музейные педагоги Астра Капране и Вита Лукстиня.
С организованными Рижским самоуправлением мероприятиями, посвященными Дню Лачплесиса и годовщине провозглашения Латвии, больше можно ознакомиться на портале svetki.riga.lv, а также следить на страницах социальных сетей Rīga и Rīgā notiek.
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