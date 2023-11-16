Инфографика ⟩ В этом году салют на государственные праздники пройдет только в Огре и Вентспилсе

На государственных праздниках салюты будут устраивать только в Огре и Вентспилсе, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.
Праздничный салют в 19:00, 18 ноября, пройдет в Огре на берегу Даугавы у "Маяка Огре". Салют и в этом году обеспечит предприятие Aldi, что обойдется самоуправлению в 3000 евро, рассказал представитель самоуправления Огрского края Николай Сапожников.
В Вентспилсе праздничный салют можно будет наблюдать в 20:30 на Большой площади. Как сообщили в Вентспилсском культурном центре, праздничный салют в Вентспилсе обеспечит предприятие International Fireworks Design и общие расходы на фейерверки составят 17 880 евро.
В свою очередь, в других местах Латвии вместо салютов будут организованы различные освещенные инсталляции среды, мультимедийные лазерные постановки и световые акции.
В Риге участники праздника с 18:00 по 23:00 смогут наблюдать за группой объектов "Река света" вдоль городского канала - световыми объектами "Звездный ручей" и "Столбы огня" с латышскими узорами на Бастионной горке, "Световыми мостами" на трех мостах через городской канал (у Бастионной горки, улицы Бривибас и оперы), огненными объектами "Текучие узоры" и огненными объектами из проекта Teragnia.
В парке Аркадия с 19:00 до 23:00 можно будет наблюдать за аудиовизуальной инсталляцией "Прикосновение света". С 20:10 запланировано мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы с повторами.
В Даугавпилсе, на площади Виенибас, в 17:00 в качестве посвящения 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики прозвучит государственный гимн Латвии и состоится лазерное шоу.
В Елгаве с 17:00 на башне Свято-Троицкой церкви будет демонстрироваться мультимедийный спектакль в формате 3D "Елгава - звезда Земгале".
В Екабпилсе на эстраде парка Кена с 17:00 часов будет представлена инсталляция "О залитом солнцем городе у реки…".
В Юрмале с 15:30 от моста через Лиелупе до Кемери и на ул. Йомас будет проложена "Дорога света".
В Ропажи с 18:00 запланировано световое, звуковое и видеопредставление Staro Ropaži.
В Кулдиге с 17:00 до 22:00 в цветах латвийского флага будет освещен водопад на Венте.
С наступлением темноты на набережной возле Айзкраукльского культурного центра будет представлена аудиовизуальная световая инсталляция "Звездные узоры".
На площади Балвского центра культуры и отдыха в 19:30 состоится огненное шоу "Свет объединяет…".
На эстраде Старого парка в Смилтене в 19:00 пройдет световое представление "Знак моей силы".
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