Инфографика ⟩ В этом году салют на государственные праздники пройдет только в Огре и Вентспилсе

Праздничный салют в 19:00, 18 ноября, пройдет в Огре на берегу Даугавы у "Маяка Огре". Салют и в этом году обеспечит предприятие Aldi, что обойдется самоуправлению в 3000 евро, рассказал представитель самоуправления Огрского края Николай Сапожников.

В Вентспилсе праздничный салют можно будет наблюдать в 20:30 на Большой площади. Как сообщили в Вентспилсском культурном центре, праздничный салют в Вентспилсе обеспечит предприятие International Fireworks Design и общие расходы на фейерверки составят 17 880 евро.

В свою очередь, в других местах Латвии вместо салютов будут организованы различные освещенные инсталляции среды, мультимедийные лазерные постановки и световые акции.

В Риге участники праздника с 18:00 по 23:00 смогут наблюдать за группой объектов "Река света" вдоль городского канала - световыми объектами "Звездный ручей" и "Столбы огня" с латышскими узорами на Бастионной горке, "Световыми мостами" на трех мостах через городской канал (у Бастионной горки, улицы Бривибас и оперы), огненными объектами "Текучие узоры" и огненными объектами из проекта Teragnia.