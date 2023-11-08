Будет ли праздничный салют в День независимости Латвии?

В Риге праздничный салют в честь 18 ноября последний раз был организован в 2019 году.

В 2020 году в связи с раcпространением Covid-19 в столице не проводились массовые собрания - впервые организованные праздничные мероприятия и концерты проходили в формате онлайн. Традиционного праздничного салюта тоже не было.

В 2021 году в стране все также бушевала пандемия и даже были введены локдауны на определенный срок. В Риге праздничные мероприятия проходили онлайн и в "зеленом" режиме. На тот момент мэр Риги Мартиньш Стакис призывал жителей по возможности отмечать государственные праздники дома в кругу семьи либо прогуляться по городу, но массовых мероприятий в столице не планировалось, в том числе и праздничного салюта.

В 2022 году столица Латвии отмечала 18 ноября также без салюта. На этот раз по другой причине - в Украине началась война. Рижская дума решила, что будет неуместно устраивать праздничный салют, учитывая геополитическую ситуацию в мире и тот факт, что в Ригу прибыло большое количество беженцев из Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу и страшные ассоциации.

Так стоит ли ждать праздничного салюта в этом году? Судя по праздничной программе, опубликованной на портале riga.lv, в этом году Рига также не планирует устраивать торжественный салют. Вместо этого планируется показать рижанам и гостям столицы лазерное шоу. 18 ноября с 20:10 до 20:20 пройдет мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы, которое в ходе вечера будет повторяться неоднократно - 4 раза в час до 23:00.

Подробнее о программе праздничных мероприятий в ноябре читайте здесь: