Как Вайкуле, Лобода, Стужук и другие поздравили Латвию со 105-летием

18 ноября прошли яркие мероприятия в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. Посмотрите, какие поздравления разместили знаменитости в своих соцсетях!
Самые красивые моменты празднования:
Светлана Лобода поздравила Латвию коротким обращением на латышском языке
Лайма Вайкуле встретила 18 ноября в теплых краях и не забыла поздравить Латвию
Интарс Бусулис посвятил трогательные слова Латвии и президенту Эдгару Ринкевичу
Майя Силова поздравила родину, упомянув вклад Маэстро Раймонда Паулса
Сегодня в Латвии 0° и даже снежок чуть шел. Мои дети уже готовы были лепить снеговика. А еще сегодня День независимости Латвии, и я просто поблагодарю эту страну за то, что стала моим вторым, хоть и временным, домом", - написала София Стужук.
Микс Галвановскис поздравил Латвию своей песней
Праздничная речь Эдгара Ринкевича
Поздравление Латвии от Госполиции
Поздравление от airBaltic
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