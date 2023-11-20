Как Вайкуле, Лобода, Стужук и другие поздравили Латвию со 105-летием

Сегодня в Латвии 0° и даже снежок чуть шел. Мои дети уже готовы были лепить снеговика. А еще сегодня День независимости Латвии, и я просто поблагодарю эту страну за то, что стала моим вторым, хоть и временным, домом", - написала София Стужук.