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Как Вайкуле, Лобода, Стужук и другие поздравили Латвию со 105-летием

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

18 ноября прошли яркие мероприятия в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. Посмотрите, какие поздравления разместили знаменитости в своих соцсетях!

Самые красивые моменты празднования: 

Светлана Лобода поздравила Латвию коротким обращением на латышском языке

Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: кадр из видео/ Instagram

Лайма Вайкуле встретила 18 ноября в теплых краях и не забыла поздравить Латвию

Интарс Бусулис посвятил трогательные слова Латвии и президенту Эдгару Ринкевичу

Майя Силова поздравила родину, упомянув вклад Маэстро Раймонда Паулса

Сегодня в Латвии 0° и даже снежок чуть шел. Мои дети уже готовы были лепить снеговика. А еще сегодня День независимости Латвии, и я просто поблагодарю эту страну за то, что стала моим вторым, хоть и временным, домом", - написала София Стужук.

Микс Галвановскис поздравил Латвию своей песней

Праздничная речь Эдгара Ринкевича

Поздравление Латвии от Госполиции

Поздравление от airBaltic

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