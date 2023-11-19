Видео, Фото ⟩ Самые красивые моменты празднования 105-летия Латвийской Республики

Важно, чтобы каждый патриот Латвии чувствовал себя здесь как дома, чтобы сокращался разрыв между теми, кто обладает многим, и теми, кто имеет меньше, чтобы люди протягивали друг другу руку помощи, не просто говорили, а беседовали, не только мечтали, но и осуществляли свои мечты, сказал в субботу, 18 ноября, президент государства Эдгар Ринкевич. Посмотрите самые красивые моменты празднования 105-летия провозглашения Латвийской Республики в столице!