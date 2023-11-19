Видео, Фото ⟩ Самые красивые моменты празднования 105-летия Латвийской Республики

Важно, чтобы каждый патриот Латвии чувствовал себя здесь как дома, чтобы сокращался разрыв между теми, кто обладает многим, и теми, кто имеет меньше, чтобы люди протягивали друг другу руку помощи, не просто говорили, а беседовали, не только мечтали, но и осуществляли свои мечты, сказал в субботу, 18 ноября, президент государства Эдгар Ринкевич. Посмотрите самые красивые моменты празднования 105-летия провозглашения Латвийской Республики в столице!
Вечером в субботу, 18 ноября, несколько тысяч человек в центре Риги вышли на традиционное факельное шествие от памятника Карлису Улманису.
Участники шествия держали в руках факелы, многие - и флаги Латвии. Звучали патриотичные латышские песни, которым многие подпевали. На шествие вышли люди разного возраста, в том числе и много семей с детьми, некоторые взяли с собой и собак. Воздух пах дымом от факелов.
Галерея: На факельное шествие в Риге вышли тысячи людей
Вечером 18 ноября в Рижском замке состоялся праздничный прием в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. На прием к президенту Эдгару Ринкевичу были приглашены известные представители различных отраслей и знаменитости. В приглашении был указан стиль одежды: смокинги для мужчин и длинные вечерние платья для дам. Посмотрим, как гости соблюдали этикет.
Следуя традициям, жители Риги и первые должностные лица страны возложили цветы к памятнику Свободы.
Галерея: Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы
Видео: Военный парад, посвященный 105-летию провозглашения Латвийской Республики
Галерея: Военный парад, посвященный 105-летию провозглашения Латвийской Республики
Галерея: Праздничное настроение в Риге
В своей торжественной речи, президент отметил, что побывал во многих местах Латвии и видел людей, которые делают свое дело и гордятся своей страной. Эти люди не боятся упасть, чтобы вновь подняться и работать на благо Латвии.
"Да, будут падения, будут ошибки, но мы знаем, что вместе мы - сила. И эта сила преодолеет самую высокую стену. Основатели Латвии гордились бы вами. И я тоже горжусь", - подчеркнул президент.
Ринкевич отметил, что с момента основания государства прошло 105 лет и за это время многое произошло - менялись правительства, и менялся мир. Однако одно осталось неизменным - способность латвийцев добиваться своих целей, подчеркнул президент, говоря о провозглашении независимости, борьбе за свободу, Атмоде, восстановлении независимости, вступлении Латвии в Европейский союз и НАТО, поддержке Украины в борьбе за свободу.
"Наши недруги пытаются нас запугать. Пусть попробуют! Не получится! Наша воля отстаивать свою страну сильнее. Наш свет сильнее их тьмы. Наша горячая любовь сильнее их пустой ненависти. Наша родина и свобода сильнее.
Пусть эта вера вдохновляет нас на строительство нашего будущего", - сказал Ринкевич в своем выступлении.
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