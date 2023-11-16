У Elkor centrs долг по налогам: VID применила меры обеспечения

Запрет был введен в среду, 15 ноября.

Согласно информации, опубликованной VID, на 14 ноября этого года у компании была налоговая задолженность в размере 67 233 евро.

6 ноября этого года единственный член правления Юрий Зинкин покинул свой пост в правлении Elkor centrs, а с 25 октября владельцем компании является SIA Elkor centrs.

Ранее единственным владельцем компании было SIA Elkor grupa, которое через SIA Plus īpašums контролировали Андрей Хорхин (34,98%), Андрей Сычов (34,98%), Андрей Власов (10,34%), Гунар Визулис (9,85%) и Алексей Трофимов (9,85%).

Агентство LETA уже сообщало, что на этой неделе Гунар Визулис покинул свой пост в совете директоров SIA Elkor Food & Wine, где он был его единственным членом. Таким образом, у этой компании также на данный момент нет ни правления, ни прокуриста, которые могли бы ее представлять.

Аналогично с конца октября этого года единственным владельцем Elkor Food & Wine является сама компания, тогда как ранее ее единоличным владельцем был Андрей Власов.

По данным VID, на 14 ноября этого года у Elkor Food & Wine была налоговая задолженность в размере 7977 евро.

В прошлом году оборот компании Elkor Food & Wine составил 606 362 евро, а убыток - 123 157 евро. За исключением 2017 года, с 2012 года компания работает в убыток. SIA Elkor Food & Wine зарегистрировано в 2000 году, его капитал составляет 31 240 евро.

Оборот Elkor centrs в 2022 году составил 3,058 млн евро, а прибыль - 25 273 евро. SIA Elkor centrs зарегистрировано в 2003 году, его уставный капитал составляет 17 066 евро.