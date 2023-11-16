ЕС может закрыть Балтийское море для судов, перевозящих российскую нефть

60% российской нефти, транспортируемой морским транспортом, экспортируется через Балтийское море. В октябре фактически ни одна партия российской нефти не была продана по цене ниже 60 долларов за баррель.

Потолок цен означает, что нефтяным танкерам запрещено пользоваться услугами западных страховых компаний, если они перевозят российскую нефть, проданную выше потолка цен.

Властям Дании будет предложено останавливать суда, следующие транзитом через датские воды без страховки, выданной западными компаниями.

По мнению чиновников, большая часть поставок нефти в Россию осуществляется старыми судами, которые также могут представлять значительную угрозу для окружающей среды.

Конвенция ООН по морскому праву позволяет задерживать суда, если есть реальные доказательства того, что суда могут представлять значительную угрозу прибрежным районам.

Правительство Дании пока не прокомментировало этот вопрос. Газета указывает, что пока неизвестно, готовы ли ВМС Дании к реальному задержанию и досмотру кораблей.

В среду, 15 ноября, Еврокомиссия объявила о 12-м пакете санкций против российской экономики.