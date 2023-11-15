Еврокомиссия завершила разработку 12-го пакета санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией (ЕК) передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций против России за ее агрессию против Украины, сообщает в среду, 15 ноября, Европейская служба внешних связей (EEAS).

🇺🇦 Ukraine: HR/VP @JosepBorrellF, together with the European Commission, submits proposals for 12th package of sanctions against 🇷🇺 Russia.



Read more: https://t.co/Tpl39NnlNL. — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 15, 2023

В рамках 12-го пакета Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают включить в санкционные списки еще более 120 физических и юридических лиц "за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

Новые ограничения на импорт и экспорт

Кроме того, как говорится в пресс-релизе EEAS, предлагается ввести новые ограничения на импорт и экспорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников. В новый пакет санкций также может войти запрет на импорт в ЕС российских алмазов с 1 января 2024 года.

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"Предлагаемые меры направлены против тех, кто организовал так называемые "выборы" на временно оккупированных Россией территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины", - отмечается в пресс-релизе.