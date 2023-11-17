Друг Ритупса рассказал, что его волновало перед исчезновением

Уже пять дней известный философ, ассоциированный профессор Академии художеств и издатель журнала Rīgas Laiks Арнис Ритупс не выходит на связь с родными, друзьями и коллегами. Вчера он был объявлен в розыск. Коллега профессора и его друг, главный редактор журнала Rīgas Laiks Улдис Тиронс рассказал в эфире Rus.LSM, что такое поведение похоже на Ритупса и остается надеяться, что он вскоре объявится.
C 5 по 13 ноября в бывшем здании Компартии Латвии на Элизабетес, 2, в Риге проходил фестиваль журнала Rīgas Laiks в честь 30-летия издания. Арнис был активным участником фестиваля. В воскресенье, 12 ноября, около 7 часов утра Арнис Ритупс вышел из своего дома на улице Заля и пропал.
"Я видел его в субботу. В воскресенье он там наверху делал какой-то перформанс, а я смотрел снизу и даже не встретился с ним, и с тех пор он куда-то испарился", - рассказал давний друг и коллега Ритупса Улдис Тиронс.
По его словам, его друг очень переживал за судьбу здания на Элизабетес, которое было сдано в аренду для проведения фестиваля на небольшой срок: "Он переживал, но не о доме вообще, а о том, что происходило в последние месяцы. И он говорил всякое, как обычно. Он сказал, что "я вернусь, и все будет нашим". Он давно уже говорил о каком-то уходе куда-то. Вот почему я не воспринимаю это как что-то суицидальное или что-то в этом роде.
Но я также понимаю близких, которых это волнует. Потому что тот его перформанс был довольно драматичным - и в таком роковом настроении. (...) Но я очень надеюсь, что он найдется и с такой же энергией продолжит действовать. То, что он не дает о себе знать близким, это совсем другой вопрос и другое дело".
Не знают, куда и почему пропал Арнис Ритупс, и его коллеги в Академии художеств. В академии рассказали, что Арнис никогда не исчезал просто так. Если уезжал куда-то, то предупреждал. Но его друг Улдис Тиронс вспомнил, что однажды такое уже было.
"Такой момент был 10 лет назад, когда отмечали фестивалем 20-летие Rīgas Laiks, где он потратил много энергии. После этого у него началась депрессия, он исчез и не отвечал на звонки. Я смог достучаться до него через некоторое время.
Арнис - рациональный, умный человек, и все, что он делает - даже самые сумасшедшие вещи - говорит о своеобразном расчете и своего рода попытке поставить все на карту, если можно так выразиться. Думаю, Арнис поставил все на карту этого дома. Ну да, думаю, что он найдется. Но это зависит от него", - заключил Тиронс.
Напомним, Государственная полиция разыскивают без вести пропавшего Арниса Ритупса 1971 года рождения, который 12 ноября около 7:00 вышел из своего места жительства в Риге на ул. Заля и до сих пор не вернулся.
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