Друг Ритупса рассказал, что его волновало перед исчезновением

Но я также понимаю близких, которых это волнует. Потому что тот его перформанс был довольно драматичным - и в таком роковом настроении. (...) Но я очень надеюсь, что он найдется и с такой же энергией продолжит действовать. То, что он не дает о себе знать близким, это совсем другой вопрос и другое дело".

Не знают, куда и почему пропал Арнис Ритупс, и его коллеги в Академии художеств. В академии рассказали, что Арнис никогда не исчезал просто так. Если уезжал куда-то, то предупреждал. Но его друг Улдис Тиронс вспомнил, что однажды такое уже было.

"Такой момент был 10 лет назад, когда отмечали фестивалем 20-летие Rīgas Laiks, где он потратил много энергии. После этого у него началась депрессия, он исчез и не отвечал на звонки. Я смог достучаться до него через некоторое время.

Арнис - рациональный, умный человек, и все, что он делает - даже самые сумасшедшие вещи - говорит о своеобразном расчете и своего рода попытке поставить все на карту, если можно так выразиться. Думаю, Арнис поставил все на карту этого дома. Ну да, думаю, что он найдется. Но это зависит от него", - заключил Тиронс.

Напомним, Государственная полиция разыскивают без вести пропавшего Арниса Ритупса 1971 года рождения, который 12 ноября около 7:00 вышел из своего места жительства в Риге на ул. Заля и до сих пор не вернулся.