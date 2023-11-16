Госполиция ищет пропавшего без вести Арниса Ритупса

Должностные лица Рижского Северного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают без вести пропавшего Арниса Ритупса 1971 года рождения, который 12 ноября около 7:00 вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Заля, и до сих пор не вернулся.