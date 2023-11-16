Госполиция ищет пропавшего без вести Арниса Ритупса

Должностные лица Рижского Северного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают без вести пропавшего Арниса Ритупса 1971 года рождения, который 12 ноября около 7:00 вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Заля, и до сих пор не вернулся.
Арнис Ритупс - философ, издатель журнала Rīgas Laiks и ассоциированный профессор Латвийской академии художеств.
Приметы Ритупса: рост около 180 см, полное телосложение, пышная борода и усы. Был одет в пальто, возможно, красного или черного цвета.
Госполиция призывает посмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив Госполиции по номеру 110 или 67086458.
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