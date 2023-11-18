Напряженная обстановка на границе Эстонии и России: полиция ввела дополнительные ограничения

"В связи с событиями, произошедшими на границе в последние дни, мы увеличили количество наблюдательных полетов в этом районе. Мы используем в этом районе наши собственные летательные аппараты, такие как беспилотники, а также вертолеты и самолет. Для обеспечения безопасности в районе повышенной летной активности была установлена дополнительная временная зона ограничения полетов, которая распространяется дальше вглубь страны", - сказал Сийм Линдмаа, эксперт Бюро по обеспечению готовности и реагированию PPA.

Для выполнения полетов вблизи государственной границы требуется разрешение PPA, которое должно быть подано за пять рабочих дней до полета. Линдмаа добавил, что, поскольку разрешения выдаются на разные сроки действия, пилотов также просят информировать Нарвский кордон перед полетом.