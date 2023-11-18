Видео ⟩ Порзиньгис помог своей команде обыграть "Торонто"

В пятницу, 18 ноября, латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис набрал 14 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором победу одержала бостонская команда "Селтикс", за которую он играет.
"Селтикс" разгромили баскетболистов "Торонто Рэпторс" со счетом 108:105 (26:32, 39:17, 19:32, 24:24).
За 34 минуты и 54 секунды, которые Порзиньгис провел на поле, он не реализовал ни одного из трех дальних бросков, зато забросил шесть из 10 двухочковых и оба штрафных броска. На его счету также 12 подборов, пять передач, один перехват, три блок-шота, две передачи.
Самым результативным игроком "Селтикс" стал Джейлен Браунс, который набрал 23 очка, Джейсон Тейтум прибавил еще 17 очков, а семь игроков команды набрали более десяти очков.
"Селтикс" занимают первое место в Восточной конференции с десятью победами в 12 матчах.
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