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Видео ⟩ Порзиньгис помог своей команде обыграть "Торонто"

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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис Фото: USA TODAY Sports via Reuters Con/Scanpix

В пятницу, 18 ноября, латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис набрал 14 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором победу одержала бостонская команда "Селтикс", за которую он играет.

"Селтикс" разгромили баскетболистов "Торонто Рэпторс" со счетом 108:105 (26:32, 39:17, 19:32, 24:24).

За 34 минуты и 54 секунды, которые Порзиньгис провел на поле, он не реализовал ни одного из трех дальних бросков, зато забросил шесть из 10 двухочковых и оба штрафных броска. На его счету также 12 подборов, пять передач, один перехват, три блок-шота, две передачи.

Самым результативным игроком "Селтикс" стал Джейлен Браунс, который набрал 23 очка, Джейсон Тейтум прибавил еще 17 очков, а семь игроков команды набрали более десяти очков.

"Селтикс" занимают первое место в Восточной конференции с десятью победами в 12 матчах.

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