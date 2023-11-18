Видео ⟩ Порзиньгис помог своей команде обыграть "Торонто"

За 34 минуты и 54 секунды, которые Порзиньгис провел на поле, он не реализовал ни одного из трех дальних бросков, зато забросил шесть из 10 двухочковых и оба штрафных броска. На его счету также 12 подборов, пять передач, один перехват, три блок-шота, две передачи.