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Видео ⟩ Эвика Силиня в праздничном поздравлении призвала задействовать смелость и решительность

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в День провозглашения Латвийской Республики призвала латвийский народ задействовать свою смелость и решительность.

В поздравлении по случаю 105-й годовщины основания государства премьер-министр отметила, что 18 ноября "мы чествуем смелость латышского народа бороться за свое государство, и эта смелость никуда не делась".

"Нам только нужно вновь ее задействовать, разрабатывая новые, безумные бизнес-идеи, не боясь конкурировать на мировом уровне, мужественно противостоя попыткам России подавить жажду свободы других народов", - подчеркнула Силиня.

Премьер-министр призвала не погружаться в болото мелких идеологических дрязг, а вместе строить страну с современным и человечным будущим, в которой видят свое место "наши дети и их дети".

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