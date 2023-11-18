Инфографика ⟩ Программа праздничных мероприятий к 105-летию Латвии

18 ноября, в 105-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.
В честь 18 ноября во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, выставки и концерты.
В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
Список мероприятий:
8:00 - традиционное шествие студенческих объединений и других академических организаций от Латвийского университета до Рижского Братского кладбища;
9:00 - экуменическое богослужение в Домском соборе;
10:00 - забег Izskrien Latviju в Лиепае;
10:00 - забег по контуру страны в Валмиере;
10:30 - торжественное возложение цветов к памятнику Свободы в Риге;
11:00 - мероприятие "пробег или езда на велосипеде по контуру Латвии" в Вентспилсе;
11:30 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 в Резекне;
13:30 - военный парад на Набережной 11 ноября в Риге;
15:30 - в Юрмале от моста через Лиелупе до Кемери и на ул. Йомас будет проложена "Дорога света";
17:00 - в Даугавпилсе на площади Виенибас качестве посвящения 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики прозвучит государственный гимн Латвии и состоится лазерное шоу;
С 17:00 до 22:00 - В Кулдиге в цветах латвийского флага будет освещен водопад на Венте;
18:00 - факельное шествие в Риге от памятника Карлису Улманису;
19:00 - праздничный концерт "Голоса народа в песнях" у памятника Свободы в Риге.
20:00 - праздничное обращение президента государства и исполнение гимна Латвии у памятника Свободы в Риге;
20:10 - мультимедийное лазерное шоу над памятником Свободы в Риге;
20:30 - праздничный фейерверк на Большой площади Вентспилса.
Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.
Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".
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