Многолетний футболист сборной Латвии Лайзанс снова вышел на поле в России

44-летний Лайзанс, который провел в составе сборной Латвии более 100 матчей, 19 ноября в Москве принял участие в матче легенд ЦСКА и "Локомотива".

В свое время Лайзанс выступал за ЦСКА, в 2005 году московская команда с ним в составе одержала победу в розыгрыше кубка УЕФА.

В матче 19 ноября он был включен в состав легенд ЦСКА. Победу в матче со счетом 1:0 одержал "Локомотив".

Former Latvian international Juris Laizāns played a “Retro Match” for CSKA Moscow yesterday against Lokomotiv🤮. LFF need to strip Laizāns of his league and cup medals in the Virsliga & with the national team. pic.twitter.com/vjKPlkUSNw — MM Footy News (@mm_footynews) November 20, 2023

Это не первый раз, когда бывший полузащитник сборной Латвии после полномасштабного вторжения в Украину принимает участие в футбольном матче в стране-агрессоре. В сентябре он в составе легенд московского "Спартака" сыграл против "Сборной мира" в матче в память о футболисте Илье Цимбаларе.

В 2014 году Лайзанс завершил карьеру футболиста, после чего до 2022 года работал в клубе "Краснодар", занимаясь отбором.

Юрис Лайзанс Фото: pfc-cska.com

В составе сборной Латвии полузащитник принял участие в финальном турнире чемпионата Европы 2004 года, в целом в 113 матчах он отметился 15 забитыми голами.

Лайзанс был важным игроком в составе сборной Латвии по пути на финальный турнир чемпионата Европы.