Видео ⟩ У Порзиньгиса был шанс забросить победный мяч, но этому помешал эгоизм его партнера

Вчера вечером, 20 ноября, латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис мог бы сделать еще один победный бросок, но на этот раз инициативу перехватил один из многолетних лидеров бостонского "Селтикс" Джейлен Браун.
"Селтикс" неожиданно проиграли в овертайме команде "Шарлотт Хорнетс" со счетом 118:121.
В конце матча, при ничейном счете, команда "Селтикс" проводила атаку. Мяч был у Брауна, многолетнего лидера команды. Он находился на линии трехочкового броска.
За 11 секунд до конца времени, самый высокооплачиваемый игрок НБА, сделал дальний бросок и промахнулся, хотя мог спокойно отдать мяч в штрафную, где Порзиньгис был совершенно свободен.
Jaylen Brown mocked by Hornets’ commentator for jacking up a 3 with Porzingis wide-open in the paint pic.twitter.com/KCzF41smLL— BrickMuse (@BrickMuse) November 21, 2023
Игроки "Шарлотт Хорнетс" совесем забыли про латвийского баскетболиста и не смогли бы помешать ему забросить победный мяч.
Комментаторы матча также были удивлены решением Брауна: "Ужасный бросок Брауна".
Напомним, что в воскресенье, 19 ноября, Кристап Порзиньгис обеспечил победу бостонской команды "Селтикс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отличившись впечатляющими действиями как в атаке, так и в обороне.
"Селтикс" на выезде обыграли мемфисский "Гриззлис" с результатом 102:100 (26:27, 30:26, 23:23, 23:24), одержав шестую победу подряд.
Порзиньгис отыграл 34 минуты, набрал 26 очков, сделал восемь подборов и заблокировал шесть бросков.
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