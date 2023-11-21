Видео ⟩ У Порзиньгиса был шанс забросить победный мяч, но этому помешал эгоизм его партнера

"Селтикс" неожиданно проиграли в овертайме команде "Шарлотт Хорнетс" со счетом 118:121.

В конце матча, при ничейном счете, команда "Селтикс" проводила атаку. Мяч был у Брауна, многолетнего лидера команды. Он находился на линии трехочкового броска.

За 11 секунд до конца времени, самый высокооплачиваемый игрок НБА, сделал дальний бросок и промахнулся, хотя мог спокойно отдать мяч в штрафную, где Порзиньгис был совершенно свободен.

Jaylen Brown mocked by Hornets’ commentator for jacking up a 3 with Porzingis wide-open in the paint pic.twitter.com/KCzF41smLL — BrickMuse (@BrickMuse) November 21, 2023

Игроки "Шарлотт Хорнетс" совесем забыли про латвийского баскетболиста и не смогли бы помешать ему забросить победный мяч.

Комментаторы матча также были удивлены решением Брауна: "Ужасный бросок Брауна".

Напомним, что в воскресенье, 19 ноября, Кристап Порзиньгис обеспечил победу бостонской команды "Селтикс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отличившись впечатляющими действиями как в атаке, так и в обороне.

"Селтикс" на выезде обыграли мемфисский "Гриззлис" с результатом 102:100 (26:27, 30:26, 23:23, 23:24), одержав шестую победу подряд.

Порзиньгис отыграл 34 минуты, набрал 26 очков, сделал восемь подборов и заблокировал шесть бросков.