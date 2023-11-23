В четверг, 23 ноября, из-за погодных условий возможны задержки поездов и региональных автобусов, говорится в информации, опубликованной в социальных сетях.
AS Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий возможны задержки поездов до 20 минут.
Автотранспортная дирекция (АТД) сообщают, что погодные условия могут внести небольшие коррективы в работу региональных автобусов.
"Поскольку водители адаптируются к скользким дорогам по всей Латвии, некоторые рейсы могут задерживаться", - говорят в АТД.
В то же время Автотранспортная дирекция предлагает пассажирам планировать, что поездка на автобусе может занять больше времени.
Между тем, в работах по уборке улиц Риги уже с 2:30 задействованы все доступные 65 единиц техники. Однако образуются снежные заносы и снежная каша, поэтому затруднены условия передвижения и видимость, а с таянием снега образуются лужи. Уже с 3:00 ведется уборка тротуаров, в которой задействованы 46 единиц техники и восемь бригад, выполняющих работу вручную в местах, непроходимых для техники.
Рижское самоуправление призывает жителей быть особо осторожными, по мере возможности выбирать удаленный режим работы или же своевременно планировать время и маршрут выезда, с учетом того, что на дорогу может потребоваться больше времени, чем обычно.
Чтобы облегчить уборку улиц и сократить возможные пробки, муниципалитет обращается к жителям с просьбой максимально использовать общественный транспорт, особенно в случае, если автомобиль не снабжен зимними шинами.
Водителям следует быть особенно внимательными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.
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