Из-за погодных условий возможны задержки поездов и региональных автобусов

AS Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий возможны задержки поездов до 20 минут.

Автотранспортная дирекция (АТД) сообщают, что погодные условия могут внести небольшие коррективы в работу региональных автобусов.

"Поскольку водители адаптируются к скользким дорогам по всей Латвии, некоторые рейсы могут задерживаться", - говорят в АТД.

В то же время Автотранспортная дирекция предлагает пассажирам планировать, что поездка на автобусе может занять больше времени.

Между тем, в работах по уборке улиц Риги уже с 2:30 задействованы все доступные 65 единиц техники. Однако образуются снежные заносы и снежная каша, поэтому затруднены условия передвижения и видимость, а с таянием снега образуются лужи. Уже с 3:00 ведется уборка тротуаров, в которой задействованы 46 единиц техники и восемь бригад, выполняющих работу вручную в местах, непроходимых для техники.

Рижское самоуправление призывает жителей быть особо осторожными, по мере возможности выбирать удаленный режим работы или же своевременно планировать время и маршрут выезда, с учетом того, что на дорогу может потребоваться больше времени, чем обычно.

Чтобы облегчить уборку улиц и сократить возможные пробки, муниципалитет обращается к жителям с просьбой максимально использовать общественный транспорт, особенно в случае, если автомобиль не снабжен зимними шинами.

Водителям следует быть особенно внимательными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.