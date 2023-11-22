Жителей Риги в четверг призывают работать удаленно или заранее планировать выезд на работу

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на четверг, 23 ноября, и утром в Риге возможен сильный снег и порывистый ветер, поэтому условия движения на улицах столицы могут быть сложными, а видимость - плохой. Принимая во внимание, что это будет первый значительный снегопад этой осенью и не все привыкли к вождению в зимних условиях, Рижская дума призывает рижан быть особенно внимательными, по возможности работать удаленно или заранее планировать время и маршрут своего перемещения, учитывая, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно.
В обслуживании улиц и тротуаров будут задействованы все коммунальные службы и имеющаяся техника, однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить возможные пробки, жителям предлагается максимально пользоваться общественным транспортом, особенно если автомобиль не оборудован зимней резиной.
Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы сообщает, что и в этом сезоне уборка проезжей части улиц будет осуществляться компаниями Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. В работах по зимнему содержанию дорог будут задействованы 65 единиц техники, 34 из которых являются комплексными машинами для уборки и посыпки улиц. В этом году работы по зимнему содержанию дорог уже начались, и в зависимости от погодных условий проводится профилактическое посыпание улиц и мостов.
Улицы чистят в приоритетном порядке: магистральные улицы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, мосты и путепроводы, велоинфраструктура. После этого чистят улицы меньшего значения или районные улицы. И в этом году усиленное внимание будет уделяться уборке снега у пешеходных переходов и перекрестков.
В этом зимнем сезоне в Риге продолжится начатый в прошлом году переход самоуправления на механизированную уборку прилегающих к улицам тротуаров. Самоуправление продолжит уборку тротуаров в историческом центре Риги и его охранной зоне, а также начнет очистку и посыпку муниципальных тротуаров на магистральных и наиболее оживленных улицах города.
Этой зимой тротуары, очищаемые самоуправлением, расположены не в одном районе Риги, а в разных местах по всему городу. Чтобы узнать, нужно ли самим продолжать поддерживать в порядке прилегающий к вашему дому тротуар или в этом году это будет делать самоуправление, жителям предлагают заглянуть на сайт riga.lv/ziema, где на карте можно увидеть, какие тротуары будут обслуживаться самоуправлением в зимний период.
В этом году общая протяженность тротуаров, подлежащих содержанию, составит 1042 километра, а обслуживание будет обеспечивать 51 единица техники.
Жителям, чья недвижимость расположена на небольших прилегающих улицах, в этом году, как и прежде, следует продолжать самостоятельно ухаживать за тротуарами, прилегающими к их домам, заботясь о том, чтобы движение по тротуару было безопасным. Жителям следует помнить, что для посыпки тротуаров можно использовать смесь песка и соли, в которой количество соли не превышает 20%. Самоуправление предлагает владельцам домов бесплатно 50 килограммов песка для посыпки тротуаров.
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