Жителей Риги в четверг призывают работать удаленно или заранее планировать выезд на работу

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на четверг, 23 ноября, и утром в Риге возможен сильный снег и порывистый ветер, поэтому условия движения на улицах столицы могут быть сложными, а видимость - плохой. Принимая во внимание, что это будет первый значительный снегопад этой осенью и не все привыкли к вождению в зимних условиях, Рижская дума призывает рижан быть особенно внимательными, по возможности работать удаленно или заранее планировать время и маршрут своего перемещения, учитывая, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно.