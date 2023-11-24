Латвийские рыбопереработчики теряют миллионы из-за блокады Украины польскими дальнобойщиками

Отрасль ждет активных действий Министерства иностранных дел и Министерства экономики, чтобы не допустить резкого падения экспортных и налоговых поступлений. В их числе представители латвийской рыбной отрасли призывают ответственные учреждения Латвии немедленно подключиться к разрешению ситуации, начать переговоры с ответственными службами Польши и предотвратить дальнейший ущерб столь важной для Латвии отрасли народного хозяйства.

Глава Латвийская ассоциация рыбопереработчиков Янис Энделе подчеркнул, что ситуация экстраординарная.

"Бизнесу латвийских компаний, которые, несмотря на войну, продолжали активно сотрудничать с Украиной, теперь грозит полная остановка. Деятельность польских автотранспортных компаний на границе Украины и Польши похоже на экономическую блокаду Украины, а представители ответственных учреждений Латвии пока не проявляют к этому никакого интереса", - возмущается Янис Энделе.

Рыбопереработчики рассчитывают, что и Минэкономики, и МИД будут активно участвовать в предотвращении чрезвычайной ситуации, а также предоставлять информацию о том, что делается и будет сделано.