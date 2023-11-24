Латвийские рыбопереработчики теряют миллионы из-за блокады Украины польскими дальнобойщиками

Экономическая блокада Украины, начатая польскими дальнобойщиками, создала чрезвычайную ситуацию в латвийском продовольственном секторе. В том числе экспорт латвийских рыбоперерабатывающих предприятий может сократиться как минимум на 10 млн евро, если ситуация не изменится до конца года, сообщили TVNET в Латвийской ассоциации рыбопереработчиков.
Отрасль ждет активных действий Министерства иностранных дел и Министерства экономики, чтобы не допустить резкого падения экспортных и налоговых поступлений. В их числе представители латвийской рыбной отрасли призывают ответственные учреждения Латвии немедленно подключиться к разрешению ситуации, начать переговоры с ответственными службами Польши и предотвратить дальнейший ущерб столь важной для Латвии отрасли народного хозяйства.
Глава Латвийская ассоциация рыбопереработчиков Янис Энделе подчеркнул, что ситуация экстраординарная.
"Бизнесу латвийских компаний, которые, несмотря на войну, продолжали активно сотрудничать с Украиной, теперь грозит полная остановка. Деятельность польских автотранспортных компаний на границе Украины и Польши похоже на экономическую блокаду Украины, а представители ответственных учреждений Латвии пока не проявляют к этому никакого интереса", - возмущается Янис Энделе.
Рыбопереработчики рассчитывают, что и Минэкономики, и МИД будут активно участвовать в предотвращении чрезвычайной ситуации, а также предоставлять информацию о том, что делается и будет сделано.
"Необходимы действия, адресованные как ответственным службам и учреждениям Польши, так и Европейского Союза. Мы хотели бы получить информацию о том, что уже делается и какие первые шаги предприняты, чтобы предотвратить ожидаемое падение латвийского экспорта продовольствия и, соответственно, планируемых налоговых поступлений, - сказал глава ассоциации.
Уже сообщалось, что польские перевозчики, протестующие против льгот украинским коллегам, заблокировали последний грузовой КПП на границе.
Польские дальнобойщики расширили свои протесты на границе с Украиной, заблокировав еще один контрольно-пропускной пункт, сообщает агентство AFP в четверг, 23 ноября.
"Сегодня мы находимся здесь, на границе в Медыке, и начинаем трехдневную предупредительную акцию протеста против ситуации в сельском хозяйстве и на транспорте", - заявил агентству лидер фермерских протестов Роман Кондроу.
К демонстрациям водителей присоединились и польские фермы, пишет AFP. "Мы поддерживаем наш национальный транспортный сектор Польши и поддерживаем друг друга - они поддерживают нас, мы поддерживаем их", - прокомментировал Кондроу расширение протеста.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!