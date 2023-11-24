Польские дальнобойщики расширили протесты на границе Украины

Польские дальнобойщики расширили свои протесты на границе с Украиной, заблокировав еще один контрольно-пропускной пункт, сообщает агентство AFP в четверг, 23 ноября.

"Сегодня мы находимся здесь, на границе в Медыке, и начинаем трехдневную предупредительную акцию протеста против ситуации в сельском хозяйстве и на транспорте", - заявил агентству лидер фермерских протестов Роман Кондроу.

К демонстрациям водителей присоединились и польские фермы, пишет AFP. "Мы поддерживаем наш национальный транспортный сектор Польши и поддерживаем друг друга - они поддерживают нас, мы поддерживаем их", - прокомментировал Кондроу расширение протеста.

Грузовые перевозки между Украиной и Польшей почти остановились

После блокировки КПП в Медыке для грузовых перевозок оказались закрыты фактически все пропускные пункты между Украиной и Польшей. На переходах образуются пробки из сотен грузовиков длиной до 18 км. Срок ожидания проезда на некоторых пунктах занимает пять дней.

Блокада в Медыке, куда сворачивали грузовики с других КПП, привела к пробке в 34 км. Организаторы акций заявляют, что пропускают легковые автомобили с пассажирами, а также грузы гуманитарной и военной помощи.

Привилегии для украинских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики хотят добиться восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Эти разрешения Евросоюз отменил после вторжения России в Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально эта мера действовала один год, но минувшим летом ее продлили до июня 2024 года.

Транспортные компании граничащих с Украиной стран не выдерживают конкуренции с более дешевыми перевозчиками из Украины, количество которых резко выросло из-за отсутствия требований о разрешениях. К протестам польских водителей присоединились и дальнобойщики из Словакии.