Литовский депутат извинился перед Латвией, за ошибку о гражданстве Плющенко

Кернагис заявил, что получил непроверенную информацию и был введен в заблуждение.

Вопрос о том, есть ли у российской фигуристки латвийский паспорт, депутат задал людям, которые, по словам представителя комиссии Сейма Литвы по культуре, знают, правда это или нет.

Эти люди подтвердили, что у Плющенко есть латвийский паспорт. Депутат еще раз извинился и признал, что произошла дезинформация.

Ранее сообщалось, что вопреки прозвучавшим в Литве утверждениям, у российского фигуриста Евгения Плющенко нет ни гражданства Латвии, ни латвийского ВНЖ, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

После общественного возмущения из программы запланированного в Литве мероприятия с участием латвийских фигуристов имя симпатизирующего агрессивному режиму России Плющенко было исключено. Представитель комиссии Сейма Литвы по культуре Витаутс Кернагис заявил LRT, что Плющенко может въезжать в Литву, потому что у него есть латвийский паспорт. Депутат парламента пообещал найти способы, как не допустить прибытия российского фигуриста в страну.

Плющенко - сторонник президента РФ Владимира Путина. Как напоминает LRT, Плющенко писал в соцсетях, что полностью доверяет Путину. Двухкратный олимпийский чемпион отметил, что он не политик, а спортсмен, и его цель - при помощи спорта объединить людей вне зависимости от политических различий. В интервью российскому телевидению он высказывался, что нужно объединиться и поддержать российских солдат, а также выразил уверенность в победе России.