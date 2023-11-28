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"Свою миссию я уже выполнил с избытком". Парадниекс стал отцом восьмерых детей

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Имант Парадниекс
Имант Парадниекс Фото: Evija Trifanova/LETA

Политик и предприниматель Имант Парадниекс в восьмой раз стал отцом, сообщает журнал Privātā Dzīve.

В минувшие выходные в семье Иманта и чиновницы Литы Тракиной родилась дочь, которую назвали Сибилла.

Как поясняет Парадниекс, имя дочери было дано в честь поэтессы Визмы Белшевицы и ее автобиографического произведения "Билле".

Это третий ребенок Иманта и Литы. В законном браке с женой Диной Парадниеце у политика родилось четверо детей. Также у него есть еще один сын от бывшей возлюбленной Яны. 

"По-моему, свою миссию я уже выполнил с избытком", - смеется Парадниекс, комментируя изданию количество своих детей.

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 28 ноября!

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