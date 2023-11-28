Видео, Фото ⟩ В Риге зажгли главные рождественские елки

В воскресенье, 3 декабря, в 16:00 на Ратушной площади и в 17:00 на Домской площади были зажжены главные рождественские елки Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Видео: В Риге зажгли рождественские елки
В мероприятии на Ратушной площади приняли участие певица Иева Сутугова, Атис Иевиньш и вокальная группа Fortūna. Во время мероприятия можно было проследить путь рождественской елки из Гауйского лесничества на Ратушную площадь, а также узнать о концертах, постановках и выставках, которые пройдут у культурных центрах столицы в преддверии Рождества.
Галерея: В Риге зажгли главные рождественские елки
В конце мероприятия запланирован бал - танцы и игры в сопровождении диджея Маркуса Ривы. Мероприятие проведет Каспар Озолиньш.
На мероприятии зажжения рождественской елки на Домской площади выступил хор Latvija под управлением Мариса Сирмайса и детский ансамбль Knīpas un Knauķi. До этого в 15:00 прошел ежегодный забег Santa’s Fun Run and walk по улицам Старой Риги.
Галерея: Забег Санта-Клаусов
В 17:00 была зажжена елка в парке дворца культуры "Зиемельблазма".
Продолжая традицию, уже четвертый год подряд самоуправление установит елки в микрорайонах, а об их украшении позаботятся сами жители. В этом году такие елки украсят 19 районов столицы.
В воскресенье в 11:30 у Имантского рынка и в 12:30 возле культурного центра "Иманта" посетителей порадовал квинтет Дедов Морозов, который исполнил популярные рождественские песни.
В 13:00 в фойе центра культуры "Иманта" состоялся мастер-класс по изготовлению рождественских подарков.
Возле Рижской лютеранской церкви на ул. Торнякална, 5 в 13:00 прошло мероприятие по открытию рождественского сада в Торнякалнсе. На мероприятии показали музыкальные представления, также состоялась ярмарка, творческая мастерская по росписи пипаркукас, а в 16:00 на циферблате церковных часов была зажжена первая свеча адвента.
В культурном центре "Ильгюциемс" с 13:00 можно было принять участие в творческих мастерских и шествии гномов. В 18:00 часов прозвучал концерт "Время и зима", а в 19:00 все желающие приглашаются в Большой зал рижского центра культуры и народного творчества "Малая гильдия" на концерт из цикла "Зимние воскресенья в Малой гильдии - 2023", на котором выступит группа Rihards Lībietis Orchestra.
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