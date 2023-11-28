Видео, Фото ⟩ В Риге зажгли главные рождественские елки

Видео: В Риге зажгли рождественские елки

В мероприятии на Ратушной площади приняли участие певица Иева Сутугова, Атис Иевиньш и вокальная группа Fortūna. Во время мероприятия можно было проследить путь рождественской елки из Гауйского лесничества на Ратушную площадь, а также узнать о концертах, постановках и выставках, которые пройдут у культурных центрах столицы в преддверии Рождества.

Галерея: В Риге зажгли главные рождественские елки

В конце мероприятия запланирован бал - танцы и игры в сопровождении диджея Маркуса Ривы. Мероприятие проведет Каспар Озолиньш.

На мероприятии зажжения рождественской елки на Домской площади выступил хор Latvija под управлением Мариса Сирмайса и детский ансамбль Knīpas un Knauķi. До этого в 15:00 прошел ежегодный забег Santa’s Fun Run and walk по улицам Старой Риги.

Галерея: Забег Санта-Клаусов

В 17:00 была зажжена елка в парке дворца культуры "Зиемельблазма".